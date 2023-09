Alcalde de Coxquihui reportó presunto robo de 300 mil pesos de su vivienda

Pablo Gómez Mendoza, alcalde del municipio de Coxquihui, ciudad que se localiza al norte de la entidad y a 182 km de distancia de la capital veracruzana, dio a conocer el presunto robo de más de 300 mil pesos en efectivo que fueron sustraídos del interior de su domicilio la noche del 15 de septiembre.

El edil informa que ese dinero sería el pago de algunos artistas que se presentarán en la feria de San Mateo Apóstol, hecho que lamentó, pues el efectivo sería para el pago del elenco de esa festividad.

Te puede interesar: Lesionan a una persona tras asalto en agroveterinaria de Papantla

¿Cuándo ocurrió el delito en Coxquihui?

Esto ocurrió la noche del 15 de septiembre mientras Pablo Gómez Mendoza, presidente municipal, se encontraba al frente de la celebración del Grito de Independencia, momento que aprovecharon los ladrones.

Policiaca Motociclista muere al impactarse contra taxi de Xalapa

Hasta el momento no hay informaciones que den a conocer si Gómez Mendoza se presentó ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), a denunciar este hecho, en el que presuntamente se llevaron 300 mil pesos, según lo dicho por el propio alcalde en las redes sociales.

"A los que hoy tuvieron la manía de entrar a la casa de su servidor y robar un dinero que estaba destinado a los eventos de nuestra feria, les digo gracias, gracias por tomar algo ajeno, gracias por demostrar que Coxquihui es parte bueno y parte malo, pero sobre todo dar a conocer que somos esa sociedad que ambicionamos mucho, pero no somos capaces de trabajar para lograr nuestros objetivos", dice el texto colocado por el edil.

Lee más: Hombre perdió la vida tras ataque en lavandería de Cardel

Agrega: "Hoy perdimos 300 mil pesos, que eran parte de los elencos de todas las presentaciones que tendremos en la feria, y no, no me siento mal por lo que hicieron a su servidor, simplemente esto me inspira a seguir adelante y no claudicar ante mis adversarios y los que me robaron espero que Dios les multiplique esto y les dé de más y si un día se les acaba, las puertas de mi casa están abiertas para pedir más. Y dice la Biblia se les dará siete veces siete lo que hacen o han tomado. Dios los bendiga", concluye.