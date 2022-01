Avión aterriza de emergencia en Hermosillo y provoca caos en el aeropuerto

El Aeropuerto Internacional de Hermosillo General Ignacio Pesqueira García tuvo que suspender los vuelos de este viernes, debido a una falla que se presentó en una aeronave.

Los hechos se registraron cerca de las 07:00 horas, cuando la unidad aérea CRK-200LR con matrícula XA-MCE despistó al momento de aterrizar, por una falla en el tren de aterrizaje.

Por tal motivo, el avión salió de la ruta y logró detenerse entre las pistas comerciales y privadas, lo que impidió vuelos este viernes 21 de enero por más de tres horas.

TUM Aerocarga Canadair CRJ-200PF (XA-MCE, built 1997) ran off the left side of runway 05 during landing at Hermosillo Airport (MMHO), Mexico. It came to a safe stop on flat ground apparently without damage. @elchiltepin @Transponder1200 https://t.co/E7BiXDVMGz pic.twitter.com/0C30fbtNwd — JACDEC (@JacdecNew) January 21, 2022

Hasta que el personal del aeropuerto realizó operaciones para remolcar la unidad y así restablecer los servicios de viaje diarios, sin registrarse personas lesionadas en el desperfecto.

Es de señalar que el Bombardier CRJ-200 presentó la falla en la parte delantera del tren de aterrizaje, lo que impidió el control al piloto sobre el Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo