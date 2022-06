Cardenal de Guadalajara señala que fue retenido por el narco al norte de Jalisco

En el contexo del asesinato de dos sacerdotes jeusitas en Chihuahua, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, aseguró que esta semana fue interceptado en un retén del crimen organizado en la zona Norte de Jalisco.

La declaración ocurre a un día de que el obispo de Zacatecas Sigifredo Noriega Barceló diera a conocer una situación igual en su paso por Huejuquilla El Alto, en territorio jalisciense.

"No debemos acostumbrarnos, pero es el pan de cada día. Yo fui esta semana pasada, fui allá al norte del estado, límites con Zacatecas precisamente y también fui detenido por dos retenes, y obvio que son retenes del crimen organizado y le exigen a uno decir de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica, qué hace, eso es como lo más normal y lo más natural", aseguró el Arzobispo.

También reveló que no es la primera vez que le pasa y comentó que no es miedo lo que tiene sino precaución.

"Eso es lo ordinario, no es la primera vez que me pasa, ya he ido para esos rumbos y están establecidos esos retenes ahí, con armas gruesas, con armas largas. Dos retenes en el mismo trayecto".

Señaló que las veces que le ha pasado ha sido en los municipios de Totatiche y Villa Guerrero, retenes que no hay manera de rodear.

Además, lamentó el clima de violencia que se percibe entre la ciudadanía y comentó que la inseguridad que vive la población, también la padecen los sacerdotes al ser ciudadanos que no piden privilegios al transitar.

"A todos los que pasan les hacen lo mismo. Lo que yo digo es por qué, con qué autoridad un grupo del crimen organizado, te obstruye, te detiene y te investiga, ¿por qué?", cuestionó Robles Ortega.

Delincuencia tiene que autorizar las fiestas patronales

Expuso que en las parroquias de esa zona, para que se puedan realizar las fiestas patronales, se le debe pedir autorización al jefe de plaza.

"Todas esas parroquias que están en esa zona (...) para poder celebrar la fiesta patronal, es decir la feria del pueblo, tienen que obtener el permiso del encargado de la plaza. El encargado de la plaza le autoriza al sacerdote celebrar la fiesta patronal pero tiene que reportarse con el 50 por ciento del resultado de la fiesta", señaló el cardenal.

Por lo anterior pidió a las autoridades que hagan su trabajo, brinden seguridad y protección a la ciudadanía.

