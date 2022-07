Coatzacoalcos necesita paz e inversión

Coatzacoalcos, la ciudad y puerto que se ubica en el sur de la entidad veracruzana, no sólo es reconocida por tener una de las instalaciones más grandes del país en la industria petroquímica, sino también por ser un municipio costero lleno de historia, tradición y cultura.

Hoy ese bello Coatzacoalcos lleno de historia, de playas y de un paisaje, de un sol permanente, digno de una postal, quedó sumido en la delincuencia. Este municipio se encuentra entre las diez ciudades más inseguras donde sus habitantes dicen ya no sentirse seguros.

Y no son datos de quien escribe estas líneas, son cifras arrojadas por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que tomó en consideración aspectos como el temor a ser víctima de delitos, desempeño de las fuerzas de seguridad y las experiencias personales de actos delictivos o antisociales.

Según dicha encuesta, Coatzacoalcos es la novena ciudad más insegura del país, un municipio azotado por la delincuencia, donde sus habitantes no se sienten seguros, donde cada día se vive con miedo, en contraste la más segura, que es San Pedro Garza García, Nuevo León.

Es decir, de cada 100 habitantes, más del 86 por ciento se sienten inseguros, con miedo de salir a la calle, con la impresión de que en cualquier momento su casa puede ser asaltada y con el sentimiento de que alguien de su familia o cercanía puede sufrir algún tipo de atentado.

Pero para el gobernador de nuestro estado, Cuitláhuac García, dice a bocajarro que en Veracruz ya bajó la violencia, y que a él no le importa la percepción que tengan los ciudadanos, lo única verdad que él tiene son sus “datos reales” y se atreve a afirmar, cito textual, que "la seguridad ya se está modificando, Coatzacoalcos está fuera de las 50 ciudades que tienen más homicidios y que tienen una situación más crítica".

No cabe duda que Morena siempre tendrá sus “otros datos”, pueden palpar cómo se recrudece la inseguridad y la violencia en la mayoría de los 212 municipios, cada día hay más extorsiones, secuestros y ejecuciones, pero al gobernador Cuitláhuac García solo le interesa tapar el sol con un dedo y seguir con su campaña electoral con miras al 2024.

Mientras él y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, recorren zonas de la entidad, disponiendo de los recursos públicos y de toda la estructura estatal para las aspiraciones políticas de la zacatecana, que se dice ser de Coatzacoalcos, municipio que vive en el terror de la inseguridad y que está en el completo abandono.

Para muestra el despliegue estatal que se hizo en el World Trade Center de Boca del Río, para que la zacatecana diera una ponencia sobre la agenda municipalista, posteriormente se trasladó al auditorio “Benito Juárez” del puerto de Veracruz, a una Jornada de Trámites Gratuitos por 163 años del Registro Civil del Estado.

Y aunque la titular de Sener repitió que ella no anda en campaña y que sólo acudió para “ver otras cosas”, también debería voltear a ver la tierra que la acogió hace más de 35 años y donde hoy más de 7 hoteles cerraron definitivamente, no solamente por la pandemia, sino por la delincuencia que no los deja trabajar.

Los pequeños, medianos y grandes negocios, un día sí y el otro también, cierran por las bajas ventas y la inseguridad, sin importar los gastos de inversión o el desempleo que ocasiona el llamado “cobro de piso”, y terminan por cerrar sus puertas.

Si la encargada de energía de la nación empleara el sentir del 3 de noviembre de 2016, al escribir en sus redes que “tan veracruzano es quien esta tierra vio nacer como quienes hemos formado una familia y una vida aquí”, se diera cuenta de que ese municipio sureño necesita mucha inversión, pero también mucha paz.

Coordinador de los senadores del PAN