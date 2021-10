Energía obsoleta

Hemos estado viendo las notas respecto a la necedad de fortificar CFE y hacer de ésta paraestatal nuevamente un monopolio para producir y distribuir energía eléctrica a partir de la quema de combustibles fósiles.

Favoreciendo a los cuates del ejecutivo con la compra de carbón por designación directa, siendo que la quema de estos materiales incluido el combustóleo, son los más contaminantes para el medio ambiente, lo que hace de ésta forma de producción de energía, una técnica obsoleta y que se opone al acuerdo mundial de bajar la contaminación de la atmósfera por lo que se han comprometido a generar energía limpia ya sea por la eólica, solar y geotérmica.

De hecho, nuestro estado ha vivido con la espada de Damocles encima desde la creación de la nucleoeléctrica de Laguna Verde que inició con una de las ollas accidentada durante su montaje y planta a la que se le daba un periodo de vida de 20 años, tiempo que se ha rebasado por mucho y que, a pesar del mantenimiento y las supervisiones de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguarda, se sabe que ha habido accidentes e incluso personal contaminado de varios isótopos.

Actualmente la energía se produce en 16% por las hidroeléctricas, 4.3% solar, 7.5% eólica 1.2% geotérmica y entre el 2 y 3% nuclear, de la cual por cierto no le beneficia a Veracruz en nada y menos a las comunidades circundantes a la planta que consumen una energía cara y que día a día cuesta más, el resto se produce por la quema de gas, combustóleo y carbón altamente contaminantes, lo que hace que la energía sea cara y cada día se encarezca más afectando los bolsillos de los consumidores y pegándole más a las clases de menores recursos y aun así, hay comunidades que en este siglo XXI carecen de este servicio básico.

El Sr. López se queja que grandes empresas y no pagan luz ya que ellos producen la energía que consumen y con la tendencia a instalar páneles solares en las casas, no dudo que también sean acusados de no pagar toda la energía que consumen, aunque esas casas estén produciendo su propia energía y pasándole a CFE parte de la energía sobrante. Constitucionalmente está prohibido el monopolio de cualquier bien y servicio, así se permitió la operación de diversas empresas de telefonía, telecomunicaciones, televisión de paga, etc. incluso con la operación de empresas proveedoras de energía limpia, mismas que ahora quieren cancelarles la concesión para que CFE sea la única proveedora y pueda manejar sus costos, no a beneficio de los consumidores, sino para manejarlos a su antojo, siempre caros y favorecer bajo el agua algunos negocios como la compra del carbón que ya se hace.

Así que con las reformas que ha propuesto el Sr. López y que sus legisladores secundan por orden superior, no se busca beneficiar a la ciudadanía, sino obtener más recursos para subsidiar los caprichos faraónicos de este sexenio, los que tampoco beneficiarán a los mexicanos pero que cada día salen más caros y que están dejando sin medicinas, servicios, y hasta leche a los más necesitados.