Las altas temperaturas en Veracruz y de nuestra capital Xalapa ha llegado a 39 grados Celsius, con sensación térmica 45 grados, mientras que Veracruz 42 grados Celsius, con sensación térmica de 52 grados. Esto está ocasionando la muerte a la fauna en los parques como Cerro de Macuiltépelt, el Huarache, el Parque Hundido, etc. están afectando a los búhos, pájaros carpinteros, loros, tlacuaches, cacomixtles, chachalacas, ardillas, hay mortandad de tucanes.

Al Sur de Veracruz están muriendo los monos aulladores por el golpe de calor, en Hueyapan de Ocampo encontraron 9 monos muertos, llegaron las autoridades y nada pudieron hacer, los encontraron en el piso sin vida y otros deshidratados sin poder moverse, dicen los habitantes que solo los vieron caer de los árboles, en la localidad de Majagua encontraron a 50 más, mientras que en los limites de Tabasco con Chiapas localizaron 30 monos aulladores sin vida.

En días pasados mis compañeros del Cerro de Macuiltépetl me comentaron; que habían encontrado en el piso tirada una chachalaca y la creyeron muerta, pero observaron que se movía y respiraba rápido empezaron a echarle agua de la que llevaban en su cabeza y pecho y tomo agua, en cuanto se repuso emprendió el vuelo, situación que la chachalaca estaba muriendo por falta de agua, me preocupó esta situación, por redes sociales me enteraba que había muertes de la fauna por deshidratación.

Tenía que hacer algo y lo comente con la familia y mis compañeras, entonces emprendimos una iniciativa, al cual llamamos “Humano comparte tu agua con la fauna” la cual consta de lo siguiente:

1.- Reciclar, lavar y transformar botellas de agua, gatorade y refresco, estas dos ultimas tienen que estar bien lavadas y mínimo dejarlas una noche en agua, para que se quite el olor y sabor a endulzante, esto es muy importe

2.- Se corta en medio de la botella, haciéndole una abertura para que por ahí tomen el agua

3.- Así mismo esa parte se quema con un encendedor alrededor de la apertura, esto servirá para que el plástico se ponga mas duro y resista y le quite el filo del plástico y posteriormente se pone masking, para que los pájaros o animalitos no se corten

4.- Se perforan con un clavo caliente, haciendo dos ollitos para que de ahí se amarren

5.- Se usará mecate de ixtle para amarrarlo al árbol, (prohibido clavar, y usar mecate de plástico por favor no lo hagan)

6.- Estarán puestos cada 200 metros a una altura de 1.60 cm. Esto para que no estén en el piso ya que hay perritos que contaminan esa agua, y la otra no pueden estar plásticos tirados en el piso

7.- Cada tercer día se cambiará el agua. 8.- En la primera lluvia nos comprometimos a retirar los recipientes, para evitar que se hagan mosquitos.

Esto está por escrito ante las autoridades correspondientes, ya se inicio en el Parque Ecológico Cerro de Macuiltépetl, el sábado 25 de mayo, y estaremos el sábado 1 Junio a las 8 am, para terminar de instalar y rellenar los recipientes para la fauna, lugar foro del cerro de Macuiltépetl. Muchas gracias por la autorización a la directora de medio ambiente municipal Ana Isabel Guevara, gracias a los corredores, caminadores, niñas Regina y Ximena que nos contagiaron de su emoción a la comunidad Scout, Parmilu, por apoyo en la fabricación y puesta de los mismos.

