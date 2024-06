Las montañas mueren y Veracruz llora

Por ahí reza un adagio popular que dice: “Es más fácil acusar que resolver”, esto siempre pasa en nuestro estado de Veracruz, necesitamos que las autoridades que nos representan estén preparadas para cada cargo y, sobre todo, sean responsables, profesionales, “no” profesionistas únicamente. Qué está pasando en el estado y los más desastroso, lo que está padeciendo Xalapa, hay sequía por todos lados, no ha llovido en casi dos meses, cuando la capital veracruzana era húmeda; su chipi chipi se ha perdido, esa neblina maravillosa que hacía ver un panorama único, ya no está, los humanos han participado en ello.

Veracruz, de unos años a la fecha, está pasando por situaciones muy difíciles, en un algunos de los artículos anteriores escribí que parecía que los cuatro jinetes apocalípticos pasaban por el estado, terrible lo de las fosas clandestinas que son las más grandes de América Latina con 668 cuerpos encontrados, conocidas como Colinas de Santa Fe y El Arbolillo, aunado a la desapariciones forzadas, asimismo ha ocupado el primer lugar en feminicidios a nivel nacional, siendo el epicentro de la violencia, corrupción, crimen organizado; esto no es de hoy, viene desde el 2010. Las madres veracruzanas lloran la desaparición y muerte de sus hijas e hijos.

Esto pareciera un castigo divino; ahora es el clima seco, las altas temperaturas y las olas de calor causan un descontrol ambiental, es inaudito qué está pasando en Xalapa, está seca, con gran deterioro en su flora y fauna, la sequía invade destruyendo en su camino todo lo verde que encuentra, nuestros árboles se ven amarillos y llenos de polvo, los pastos se perdieron en algunas partes, en los parques la fauna sale a morir, ya sea por golpe de calor o por deshidratación, los pájaros se caen cuando van volando y mueren en el piso; esto no lo había visto, ¡me dueles, Veracruz!

Durante varias décadas la presa Los Colibríes ha abastecido el 80% de agua a Xalapa y han pasado años y ninguna autoridad ha hecho nada para que firmen un acuerdo, contrato o documento donde garantice y obligue es esta presa de agua a cumplir con lo pagado, y en caso que exista tal documento se actuara conforme a derecho, pero de verdad, no solo de palabras. Ya que a la hora que quieren, algo no les gusta, aparte los pobladores amenazan que si no se les ayuda, cierran las válvulas de la presa y dejan sin agua a Xalapa.

Más de 145 incendios en diferentes comunidades, se escuchan los gemidos de la naturaleza cuando truena un árbol porque es devorado por el fuego, el miedo y grito de los animales que logran escapar de las llamas, algunos logran sobrevivir y otros mueren por quemaduras en gran parte del cuerpo.

Las autoridades, en lugar de actuar, les mandan a los granaderos a los manifestantes y a los que piden ayuda. Les echan la culpa a los anteriores gobiernos, no, en este momento están ustedes y deben ser responsables, por eso tienen un cargo y de nuestros impuestos les pagan, ellos son empleados de nosotros y eso deben entender los ciudadanos.

Dice la titular de Protección Civil que fueron provocados los incendios; los indicios de prueba que muestran en las redes sociales son evidentes que fueron sembrados. Y de ser así, contraten a especialistas para la investigación y todo el peso de la ley en ellos.

lexfemme.12@hotmail.com