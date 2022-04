La búsqueda de Debanhi y sus inconsistencias

Fue buscada por sus padres, amigos y colectivos hasta por debajo de las piedras, la fiscalía cateo el Motel Nueva Castilla cuatro veces con binomios, según no encontraron nada, traían al padre de bajo hacia arriba, al quinto cateo, por la noche encuentran el cuerpo de Debanhi en una cisterna que anteriormente ya habían buscado, la fiscalía Informo que los trabajadores les llamaron porque de la cisterna salía un olor fétido, no dejan al padre ser testigo de cómo sacan el cuerpo de su hija, por más que lo solicito, “la fiscalía me secuestro, me subieron a una camioneta para llevarme al motel y estando ahí, me dijeron que habían encontrado el cuerpo de mi hija”. En un video se muestra como Mario Escobar les grita durante 13 días, cuatro veces catearon y ahora me sales a la quinta vez si esta, “sembraron el cuerpo”.

Caso Debanhi es delicado y existen inconsistencias, la sociedad entera esta consternada por este feminicidio hay que llamarlo como es, así lo ordena el Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres, dice que toda muerte violenta de una mujer o niña sea investigado por feminicidio y con perspectiva de género, así mismo el artículo 325 Fracción VII del Código Penal Federal a la letra dice: se comete delito de feminicidio por razones de género “ Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Artículo 331 BIS del Código Penal de Nuevo León. Toda privación de vida de una mujer se investigara como delito de feminicidio, si no tuviere ninguna razón de género se investigara como homicidio. Confirmo, el caso Debanhi si tiene razón de género.

Debanhi Susana Escobar Basaldúa 18 años de edad desapareció el 9 de abril tras salir a una fiesta con sus dos amigas, Sarahí e Ivonne, en la Quinta, ubicada en la colonia Nueva Costilla del municipio de Escobedo Nuevo León, la fiscalía emitió el boletín de búsqueda, por redes sociales fue compartido y decía que la última persona que tuvo contacto fue con un taxista que la recogió en la “Quinta del Diamante” y la abandono en la carretera enviando a sus amigas una fotografía que se hizo viral consterno a todo México y el mundo. Su servidora empezó a dar seguimiento a dicho caso.

El 9 de abril año 2022 los padres Debanhi denunciaron ante la fiscalía la desaparición de su hija, El 12 de abril, los familiares invitaron a los ciudadanos a participar en la búsqueda la citan a las afueras del Motel Nueva Castilla. Abril 13 catean el motel con Binomios y buscan en la cisterna del hotel, el fiscal de Nuevo León confirma que no encontraron nada. Inspeccionaron la empresa de trasportes, catearon en Motel Nueva Castilla.18 de abril el padre de Debanhi Mario Escobedo de informo que estaban en coordinación con la PGJE y que ellos le habían enseñado un video donde su hija se baja del taxi y cruza la calle para dirigirse a la empresa de trasportes ALCOSA para pedir ayuda, pero no se ve nadie, que sus amigas la habían abandonado, y le habían enviado un taxi de la confianza de ellas. Según la fiscalía dijo que el motel les habían informado que las cámaras de seguridad solo eran de monitoreó que no graban. 19 de abril catearon un departamento en Monterrey. La comisión de búsqueda ofrece una recompensa de 100. Mil pesos.

Trascurrieron los días cada pesquisa, noticia atraía la atención de todo México y otros países, el día 21 de abril por la noche aparece la noticia que habían encontrado un cuerpo en la cisterna del Motel Nueva Castilla y que al parecer podría tratarse de Debanhi, ya que por la ropa parecía serlo. 23 y 24 muestran videos autoridades y Mario Escobar estando presente el gobernador Samuel García.

El día del sepelio el padre de Debanhi explota contra las autoridades, declaro que la fiscalía lo habían engañado y ocultado evidencias, le había mostrado un video y fotografías, donde el taxista le tocaba los pechos a Debanhi y que eso era un acoso sexual, que el fiscal le dijo que eso no era un delito. Mario reafirma que es un asesinato y que habían sembrado el cuerpo de su hija, que tenia marcas en el cuello de asfixia y de abuso sexual, golpes en la cara, que no lo quieran engañar que lo vio el y su esposa cuando fueron a reconocer el cuerpo. Que le habían practicado tres autopsias. 1 la fiscalía de Nuevo León. 2 La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. 3 Un perito externo a solicitud de la familia y que él ya tenía el dictamen, que contaba con pruebas, que era mentira el dictamen de la fiscalía, misma no permitía el acceso a los peritos forenses de la comisión de búsqueda y de él, hasta que llego el Gobernador, que querían esconder así lo manifestó, así mismo Omar Téllez delegado federal de la comisión nacional de los derechos humanos, revelo ante los medios que el cuerpo presentaba indicios de abuso sexual.

25 de abril La fiscalía dio una conferencia de prensa informando que si era el cuerpo de Debanhi encontrado dentro de la cisterna del motel, y que la autopsia arrojaba que había muerto “por traumatismo craneal” se golpeó cuándo cayo a la cisterna. Abril 27 la fiscalía da una conferencia donde anuncia que removió de su cargo a dos fiscales ante errores de búsqueda y omisiones, nombra a una fiscal especializada en feminicidios Griselda Núñez, informan que no se descartan líneas de investigación, Griselda le preguntaron sobre el abuso sexual, dio vueltas y dijo que tenían que comprobarlos con testigos, fotografías y que descartaba el abuso sexual. El perito forense de la fiscalía confirma que los pulmones de Debanhi no tenían agua, y que cuando cayó a la cisterna estaba viva, fueron cuestionados por la prensa era ilógico eso, si la cisterna tenía agua, así mismo que las pertenencias y el teléfono los encontraron en el agua en las otras dos cisternas.

Mismo día medios de comunicación difunden un video donde es escalofriante al analizarlo, se ve a Debanhi caminando tranquila sobre la avenida rumbo a la empresa de trasportes. Posteriormente muestran un video dentro del Motel se ve cuando entra corriendo, reflejando una desesperación y que alguien la perseguía, se asoma al restaurante y corre. Al analizar el video, en ese momento se logra ver una silueta atrás de ella persiguiéndola, Debanhi huía de alguien, ¿de quién? Por qué medios no mencionan ese instante, incluso ya quitaron ese momento. Pero usted puede corroborarlo en la página Mafian TV, un yutuber, que cubrió la nota desde el primer día, que por cierto anuncio que ya se fue del país porque está amenazado, demostró con pruebas que la fiscalía mentía y recomendó al padre de Debanhi que le mandara hacer otra autopsia.

Inconsistencias y contradicciones: catearon el motel con Binomios cuatro veces con una temperatura a más de 40 grados palabras del padre de Debanhi, fuimos testigos ya que la prensa dio a conocer. De acuerdo a los especialistas, Ohio Valley Search and Rescue Organición E.E.UU. Especialistas en búsquedas de rescate, el olfato de los perros se activa alrededor de 40. 000 células por minuto, el olor que desprende el tejido humano flota en el aire, la traspiración de los cuerpos vivos o la descomposición de los tejidos de los muertos entre otros activan la difusión de olores y los perros detectan inmediatamente.

La Clínica Veterinaria de Torreón especialista en el olfato de perros de rescate de personas dice que los binomios de búsqueda están preparados para buscar droga, papel moneda, celulares, artefactos explosivos, armas, restos humanos, evidencia forense, restos mortales en el agua, cuerpos cubiertos de nieve, enterrados, hasta debajo de los edificios. Con esto se echa abajo el dicho de la fiscalía, que el cuerpo de Debanhi no estaba ahí, los perros la hubieran encontrado y si quieren sembrarle droga en el bolso, no es creíble ya que tan poco los binomios la olieron.

Interrogantes: Si el cuerpo siempre estuvo ahí desde el primer día ¿Por qué los perros no detentaron desde un principio el olor durante 13 días? el cuerpo humano empieza a descomponerse en horas, de acuerdo al Dr. Natalio Gonzales académico de la UNAM, la putrefacción del organismo por bacterias inicia inmediatamente después de la muerte de una persona, los olores se perciben a más tardar en dos días.

El biólogo perito en entomología forense de la universidad autónoma del estado de México, Fray Martin Pérez Villegas, asegura que los insectos establecen el tiempo de la muerte de una persona, son los primeros en llegar ya que el cuerpo suelta unas sustancias y olor que atraen a los insectos, de acuerdo con el proceso de “Entomología Forense” determina pos mortem, si el cuerpo fue movido del lugar después de su deceso, si ingirió alguna sustancia o droga y se puede obtener el ADN.

Si en cuerpo de Debanhi estuvo desde un inicio en la cisterna como alega la fiscalía, con la humedad y la temperatura de Nuevo León, a más de 40 grados se descompuso rápido. ¿Por qué no detectaron un olor fétido a más tardar en 48 horas? La cisterna tubo que estar llena de moscas he insectos, lo hubieran visto y olido los perros y la policía, ya que hubo cuatro cateos anteriores.

¿Por qué la fiscalía le escondió al padre de Debanhi 12 minutos de grabación de videos? ¿Por qué Motel Nueva Villa mintió al decir que las cámaras solo monitoreaban y no grababan? ¿A quién protegen? ¿Por qué tardaron tanto en mostrar los videos si desde las primeras horas ya tenían esos videos como indicios de prueba para la búsqueda de Debanhi? ¿Por qué la fiscalía le pidió al Mario Escobar, no señalar a las amigas de Debanhi y al taxista y este a su vez pedirle al yotuber Mafian TV? ¿Por qué la fiscalía asegura que Debanhi murió de un golpe en la cabeza que sufrió al caer a la cisterna y que tenía un solo golpe, cuando el padre de la víctima dice que vio a hija golpeada brutalmente, y golpes en la cara, y huellas en cuello y asegura que la asfixiaron y sufrió abuso sexual?

¿Por qué la fiscalía no quería dar seguimiento como feminicidio si las leyes de federales y estales así lo ordenan? ¿Por qué el perito forense de la fiscalía dice que cuando Debanhi callo a la cisterna con agua estaba viva, y la autopsia revela que no tenía agua en los pulmones como explican eso?

Por qué la fiscal especializada en feminicidios cuando le preguntan que si Debanhi había sufrido abuso sexual ella responde; eso se tiene que comprobar con testigos, fotografías, etc. y ella a lo último dice que descarta el abuso sexual y que se tienen que esperar a más estudios y resultados. Eso no es verdad acaso la fiscal no sabe que los abusos sexuales son delitos ocultos.

¿Por qué el taxista en la entrevista da a conocer un audio con la voz de Debanhi, donde dice que “mis padres merecen saber la verdad”? De que verdad habla Debanhi. ¿Por qué el taxista grava y fotografía a su pasajera? ¿Ya sabía que iba a pasarle algo y lo hace para tener una coartada? ¿Por qué las amigas las representa un abogado de una televisora? Porque la fiscalía tiene a las amigas como testigos y no como indiciadas? ¿Será que ya saben toda la verdad y las mandan al ruedo, están protegiendo a alguien?

¿Por qué la fiscalía filtra videos y conversaciones y no cuida la secrecía del caso? Ellos saben que se está violando el debido proceso y los y las culpables pueden salir libres con esto. ¿Por qué se encontró en una cisterna el bolso de Debanhi, en otra el celular y en la cisterna de en medio el cuerpo? Según la fiscalía ella iba caminando y accidentalmente se cayó a la cisterna como quieren convencer, ¿Qué paso ahí? … ¿salieron volando el celular y el bolso mágicamente? Esto está fuera de contexto, los hechos y los indicios de prueba en tiempo y forma no coinciden.

Desde que la fiscalía informó que encontraron el teléfono empezaron a filtrar y aparecer conversaciones de sus amigas y Debanhi y expresa que le tiene miedo al “Jaguar quien es él”, esa conversación es muy delicada, donde implica a las amigas y al taxista si coincide con los hechos en tiempo y forma”

Es importante recalcar que cuando realizan la autopsia determinan claramente los conceptos de causa y mecanismo de la muerte, si fue natural o muerte violenta, tarda dos días para emitir su dictamen.

El médico forense y las autoridades ordena una serie de analices de acuerdo al protocolo de investigación ministerial, policiaco y periciales con perspectiva de género, análisis de líquido seminal, exploración ginecológica, proctológico y cavidad oral, de saliva, ADN en las uñas, análisis fotográfico, de piel, de la ropa, si hay alguna sustancia psicotrópica, así mismo deberá realizarse un examen Psicofísico, emitir un dictamen donde expresa si encontró hematomas, lesiones etc. todo esto tarda aproximadamente de 10 a 15 días, mínimo. Por eso me extraña que la fiscal Griselda Núñez dice tan rápidamente que descarta el abuso sexual, ¿realmente le practicaron estos estudios como lo ordena el Protocolo de feminicidios?

Desde el primer día de la desaparición de Debanhi, me llama la atención por el abandono de las amigas, y le doy seguimiento en mis redes fui escribiendo lo que analizaba de acuerdo a la información que daban las autoridades.

La primer fotografía donde Debanhi aparece en la carretera en la madruga, veo a una chica parada normal, sus pies juntos, con cubre bocas, sus manos juntas a la altura de su vientre, como protegiéndolo, su tenis de una adolescente normal, dice mucho su lenguaje corporal, no la veo desparpajada, ebria, cayéndose o tirada en el piso. Le pedí a un especialista criminólogo Mtro. Francisco Domínguez que me ayudara a interpretar esa fotografía y me dice lo siguiente: En un estado de ebriedad no la veo, su parado es estable, sus dos pies juntos apuntando hacia el mismo lugar, eso dice de su equilibrio y estabilidad corporal, su cuerpo se ve recto no erguido, eso demuestra que no está drogada ni tomada, solo que emocionalmente un poco perdida.

Pero cuando veo los videos del Motel que presenta una televisora. Primero veo a Debanhi caminando normal en la carretera rumbo a la empresa de trasporte ALCOSA, no la veo tambaleándose, ni drogada, hasta su cubre bocas bien puesto, pero cuando veo el video dentro del motel es aterrador, Debanhi desesperada, corriendo huyendo, alguien la persigue, corre rápido, así mismo en una parte del video cuando se asoma al restaurante, no hay nadie y sigue corriendo se regresa y se ve atrás de ella una silueta que la persigue, ¿Quién es él, es el feminicida? ¿Por qué las autoridades no dicen nada, lo protegen?

Puedo totalmente asegurar en base a la información de fotografías, videos, y mis conocimientos que Dabanhi, era perseguida desde la Quinta del Diamante, donde se ve que sale corriendo y un hombre la persigue, la jalonea ella se defiende, lo empuja y lanza una patada, eso es un forcejeo, ella lo rechaza y él también la empuja. Solo veo a una joven con miedo y defendiéndose.

Solicito a las autoridades y exijo sean investigadas a sus amigas y al taxista, por sororidad me callo lo que interpreto en ellas, que en todo momento sea investigado el feminicidio esta chica Debanhi Susana Escobar Basaldúa con perspectiva de género y derechos humanos.

Debanhi con tu búsqueda se encontraron cinco cuerpos de mujeres desaparecidas, conocimos nuevamente lo podrido del sistema de justicia de este país, que la amistad entre amigas nos existió en tu caso, que tienes un padre que te ama que te busco en todo momento y seguirá buscando justicia, y como dijo, padre no es el que engendra, si no el que cuida. No te conocí en persona, pero tu partida me duele. Descanse en paz Debanhi.

Correo: lexfemme.12@hotmail.com