Las propias condiciones humanas

Aprendemos por ensayo y error, la preparación académica es muy útil y necesaria, mas sin embargo no lo es el todo, como para formar a un ser humano del mejor nivel deseado utópicamente hablando.

He conocido doctores en derecho que han sido regresados por los empleados de las mesas en los juzgados respectivos, debido a su falta de experiencia en los litigios y trámites legales. De la misma forma a abogados bonachones, sencillos, que incluso pasaron la escuela o facultad de derecho con modestas calificaciones, pero a la hora de defender a sus clientes, son capaces de llevar incluso un juicio oral con todo el tecnicismo que implica su ejecución y así resolver un caso, que en puro papeleo se hubiese llevado 6 a 8 meses en darle resolución, y en la oralidad se han resuelto a veces en tan sólo una sesión de planteamientos y sus márgenes correspondientes.

A falta o poca existencia de espiritualidad tan divergente o confusa, se hace necesario tener mayores valores humanos, privilegiar a los "Derechos humanos", dando cabida al equilibrio que sólo puede otorgar la "imparcialidad". Dijo Martin Luther King: "La esperanza de un mundo seguro y habitable recae en disciplinados inconformistas, que se dediquen a la justicia, la paz y la fraternidad", "Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o un animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños, en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma, cuando miramos para otro lado", es decir cuando sobre nosotros pesa más la indiferencia que el sentimiento humano de la concordia y la paz.

Otra cita del mismo autor, la cual me parece muy importante: "Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. Ya que la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad: sólo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio, sólo el poder del amor puede lograr tal cometido". En tales sentidos podemos acudir a las ciencias auxiliares de todo ser humano, vivo y pensante: la psicología, la filosofía, la religión, la medicina, las ciencias políticas, incluyendo la diplomacia y los derechos humanos, la vital genética, e ir en búsqueda de mejores planteamientos de vida y aliento para la misma. Me he topado con jóvenes que no alcanzan los 25 años y viven desmotivados, con baja autoestima, subvalorados por ellos mismos, metidos en pandillas para creer que son valiosos a los ojos y miradas de otros que están mucho peor que ellos, y por lo consiguiente se generan ciertos tipos de conductas anti-sociales, que pueden ir desde la prostitución en ambos sexos, los asaltos, las extorsiones, la venta de armas de fuego, la comercialización de drogas ilícitas, y mucho más.

He sido herido por mi propia persona, al postergar mis acciones, mis talentos, y al mismo tiempo mi discreción y el amor propio que me debo tener como persona, el primer requisito es amarse a uno mismo, ello para poder querer a otros más, para poder entender que no comprender, a la problemática vivencial y existencial de la gente que nos rodea. Pero nunca olvidarse de sí mismo, sin caer en el ensimismamiento que ata, que anula la voluntad humana por hacer las cosas lo mejor posible en bienestar común. No soy comunista, ni socialista extremo, tampoco capitalista; hablo en un sentido práctico, apelo a una mejor humanidad en los acuerdos y tolerancias, lo demás es pleito entre perros rabiosos. Usted tendrá la mejor opinión.