Los Portales

“Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. Yo creo que están muy malaconsejados los que tomaron esa decisión, no quieren a Bolivia y sin duda no quieren a su pueblo, perdón, a Ecuador, no quieren al pueblo ecuatoriano, que es un pueblo, como aquí se ha expresado, bueno, noble, un pueblo hermano. Pero quienes tomaron esa decisión no saben o tienen malos instintos o de plano están malaconsejados, porque siempre hay zalameros que meten sus narices”, dijo el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ayer.

Bajo el velo de bochorno y conflictos que envuelve a Morelos, emerge una pugna de poder que trasciende a personajes conocidos en conflicto. El fiscal de Morelos, marcado opositor de Cuauhtémoc Blanco, no es el único incómodo en esta batalla por el dominio estatal. Cuauhtémoc Blanco, cuya metamorfosis de futbolista a político fue catalizada por López Obrador, ahora dirige su arsenal contra Lucy Meza.

***

Lucy Meza, candidata de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos, revela estar en el punto de mira de una persecución política, orquestada por José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado de Seguridad Pública en Morelos, mano derecha de Cuauhtémoc Blanco. La ofensiva se materializa en una demanda por supuesto daño moral.

***

El escenario se intensificó este lunes, cuando Meza, frente al Tribunal Superior de Justicia del Estado, desentraña la naturaleza de la demanda. En conferencia de prensa, destapa las acusaciones de Ortiz Guarneros, quien la responsabiliza por difamar su gestión de seguridad, señalándola de infligir daño moral al cuestionar su efectividad ante el crimen. Meza se mantiene firme, criticando la estrategia de seguridad por no contener la violencia que ensombrece a Morelos, marcada por más de cinco mil 500 homicidios y un incremento en crímenes que laceran el tejido social.

***

Los candidatos a la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, dieron ejemplo de civilidad en el marco de las muy intensas campañas que transcurren en todo el país. A finales de la semana pasada, el morenista Miguel Torruco y el panista Mauricio Tabe se encontraron en medio de un recorrido por esa demarcación y se acercaron para estrecharse la mano y comprometerse a un “juego limpio”. Aquella zona de la capital resulta de relevancia debido a que, según el IMCO, es la que más atrae talento e inversión, derivando así en la generación de más empleos que cualquier otra de las 16 alcaldías de la ciudad.

***

En la Cámara de Diputados se aprobó ya la iniciativa para evitar abusos por cobros extras al pagar con tarjetas de crédito o débito que propuso el Partido Acción Nacional. A detalle, el legislador mexiquense Anuar Azar, que ahora encabeza la lista plurinominal al Congreso de Edomex, pidió una modificación al Artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor con la que se prohíbe que los proveedores de bienes, productos o servicios cobren comisiones o montos adicionales cuando los consumidores utilicen sus plásticos como medio de pago.