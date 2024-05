Los Portales

Que el que anda tiznado, como diría López Obrador, es el presidente nacional de Morena, MARIO DELGADO, luego de que la candidata del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, lo acusó durante el debate de tener extraños nexos con el empresario asesinado Sergio Carmona.

“Todo es mentira, todo es falso. Yo reto a la candidata del PRIAN a que presente pruebas. […] ¿Qué voy a hacer ante la calumnia de Xóchitl Gálvez? Dejarla que se hunda con sus propias mentiras. La acusación que ella ha hecho, ella misma tendría que probarla, si no sería una mentirosa; aunque eso ya está acreditado con sus dichos anteriores. Yo no tengo ninguna investigación”, aseguró el político de Colima. Pero la duda volvió a sembrarse.

***

Hablando de la gente en el poder. Dicen los que saben que Claudia Sheinbaum puede dar entrevistas hasta a los programas de espectáculos, hablar de su gusto por comer pozole y según ella, su destacado paso por la Ciudad de México, sin embargo, pide a su equipo evitar a los reporteros que pueden hacerle preguntas incómodas, para ella es una pérdida de tiempo y un riesgo que prefiere evitar.

Se irrita cuando le preguntan algo de lo que no quiere hablar. Claramente cambia de tema, como si estuviera en un debate en el que se preparó para minimizar los daños y las palabras de sus interlocutores.

***

Así sucedió recientemente en un programa de Televisa, en donde el periodista Raymundo Riva Palacio tuvo que mejor callarse todo el tiempo, aguantarse las ganas de preguntar muchas cosas que no quedan del todo claras, después de la violenta respuesta de la candidata presidencial de Morena, quien no quiso contestar directamente si Zaldivar es un lastre para su campaña, y si Don Julio Scherer está en su equipo.

Irritable con el experimentado reportero, no así su actitud con el equipo de Maxine Woodside en Radio Fórmula, por ejemplo. Y los otros que buscan entrevista y seguro preguntarán lo que no le gusta a la política, mejor que se esperen a que sea Presidenta y suelten halagos… o no.

***

Dicen los que saben que Martí Batres anda preocupado y molesto. Un tribunal colegiado en la Ciudad de México confirmó la decisión de un juez administrativo, ordenando al Gobierno local entregar a los vecinos de la alcaldía Benito Juárez información completa sobre las condiciones del agua potable.

El 14 de mayo, el juzgado octavo en materia administrativa concedió una suspensión provisional para entregar los resultados de exámenes del agua en seis colonias, tras reportes de mal olor.

***

El Sistema de Aguas de la CdMx y el Gobierno local apelaron la decisión, pero el tribunal colegiado ratificó la orden el 20 de mayo. El Consejo Nacional de Litigio Estratégico señaló que los magistrados ordenaron la entrega inmediata de la información, con un plazo máximo de tres días.

Si alguna información debe reservarse para no entorpecer investigaciones, debe presentarse al juez para su evaluación. Es decir, tal vez pronto sepamos qué oculta el gobierno de la Ciudad de México.

***

Que sin muchos logros que presumir, José Oriol Bosch dejará la dirección general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); su lugar será ocupado por Jorge Alegría, actual director general adjunto de Mercados e Información del Grupo BMV. La BMV informó que Alegría asumirá el cargo en los próximos días, mientras Bosch Par permanecerá en la institución para colaborar en la transición.

***

Marcos Martínez Gavica, presidente del consejo de administración del Grupo BMV, destacó la importancia del papel de Oriol en el crecimiento y evolución de la BMV durante su gestión. José Oriol Bosch asumió la dirección general de la BMV en enero de 2015, tras desempeñarse en diversos cargos en Banco JP Morgan y JP Morgan Casa de Bolsa.

Jorge Alegría es un ejecutivo con experiencia en el sector financiero, habiendo ocupado cargos en MexDer, ABN AMRO Securities y Scotiabank Inverlat México, además de ser profesor en el ITAM.