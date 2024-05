Los Portales

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya acusó que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de José Medina Mora, ha emprendido una campaña mediática en su contra y añadió que esta organización empresarial actúa como ala de un partido político opositor.

Este miércoles, mientras el Presidente arremetió en contra de la periodista Anabel Hernández por su nuevo libro La Historia Secreta, AMLO y el Cártel de Sinaloa, expresó que es una “vil calumniadora” y acusó que la derecha y “el conservadurismo” utilizan a los medios de comunicación para golpear a su administración.

Subrayó que la Coparmex siempre ha sido opositora a él, e incluso, sostuvo que se opusieron a un aumento para el salario mínimo de los trabajadores. En contraste, dijo que otras organizaciones empresariales, como el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), han apoyado a su Gobierno.





***





Después de varias semanas de especulaciones, el diputado federal Pablo Gamboa Miner hizo oficial su renuncia al PRI con el argumento de que el partido está “secuestrado” y en ruta a la decadencia.

En una carta al líder tricolor, Alejandro Moreno, el hijo del exsenador Emilio Gamboa Patrón, a quien se vincula con Morena desde hace unos meses, se dijo con una “legítima aspiración de seguir construyendo, sumando y aportando” para México y Yucatán; al respecto, la militancia de su ya expartido asegura que desde hace mucho tiempo el mencionado personaje colabora con la llamada cuarta transformación.





***





El impacto ambiental que dejarán las campañas de acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace México ascenderá a 40 mil toneladas de residuos tan sólo de propaganda colocada en vía pública, por lo que los activistas exigieron a los partidos políticos hacerse responsables de sus desechos, toda vez que en la mayoría de los casos no se utilizaron materiales biodegradables como estipula la ley en materia electoral.

Además exigieron a las autoridades hacer público el plan de reciclaje que las fuerzas políticas obligatoriamente debieron presentar de acuerdo al artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Veremos pues en unos días qué organismos políticos cumplen con sus promesas de responsabilidad ambiental.





***





El partido Movimiento Ciudadano (MC) solicitó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la comparecencia del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para que explique los motivos de los apagones en el país y sobre todo que informe el estado que guarda el sistema eléctrico nacional.





***





Los legisladores de MC a través del diputado Carlos León, exigieron la presencia de Bartlett Díaz en el Senado para que entregue a la Comisión Permanente un informe detallado de las condiciones en que está el sistema eléctrico nacional.

Advierten que los apagones no son hechos aislados, se presentan en un 50 por ciento del territorio nacional y están dañando a las familias mexicanas, ya que estos cortes de luz dañan los aparatos eléctricos y electrodomésticos, con grandes pérdidas para la economía de los mexicanos.





***





La candidata presidencial Xóchitl Gálvez, por la coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, no es una demócrata, porque en un programa de televisión manifestó que no aceptará el resultado si no gana la elección.

Además, alertó que la libertad de México está en peligro con el plan C que pretende llevar a cabo Morena, para controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso de la Unión, así como desaparecer el Instituto Nacional Electoral, “pero no lo vamos a permitir”.