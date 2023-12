Magisterio, sociedad y desarrollos

En Diciembre del año 1990, subía unas escarpadas pendientes rumbo a mi plaza laboral en una comunidad rural, perteneciente al municipio de Acajete, Veracruz. Esa fue una de mis mayores enseñanzas cerca de la gente trabajadora, sencilla y humilde del campo.

El tono intermedio entre lo blanco y lo negro no lo es el gris, mucho tiempo he buscado mis colores favoritos, y mentiría que entre la noche y el atardecer no hay millones de destellos de luz. La luz oscura es el concepto tenue entre el brillo y el aparente sendero de la iluminación; como un monje y soldado va el maestro a dar clase, y dejamos huellas en el lodo, en el asfalto, en las oficinas, y quizá adonde quiera que vamos.

La noble postura de educar, no es lo mismo que enseñar, y está muy lejos del adiestrar, así la cultura es una rama aparte y elevada en toda sociedad humana, civilizada, que aspira al cambio de paradigmas, y no sólo a la concurrencia del acto y el hecho educativo. Hemos pasado un verdadero hoyo negro, y no nos absorbió a todos los mexicanos, aunque a nivel educativo si nos puso de rodillas, el c-19 fue el flagelo responsable de la ralentización de planes y programas de estudio que de otra manera hubieran sido más penetrantes.

Agradezco la comprensión del Gobierno de la República, el cual encabeza el señor presidente AMLO, el apoyo y la comprensión absoluta tanto para docentes, personal de apoyo, administrativo, estudiantes en general, por habernos resguardado en la contingencia sanitaria que habría de cambiar la faz de la tierra y de nosotros mismos.

El magisterio de debajo de la pirámide en nuestro desarrollo, va desde preescolar, primaria y secundaria, y a la preparatoria se le considera como un nivel medio superior en el cual se basa la antesala para estudios de nivel superior, léase licenciaturas en sus diversas acepciones y ramos de específicas habilidades y competencias para crear y generar hombres y mujeres con una alta capacidad de servicio a todo México.

Aquí quiero hacer una pausa, ya que hace poco en nuestro estado de Veracruz, se celebró el 55 aniversario de la D.G.B. o dirección general de bachillerato en todo el estado jarocho, contando con mucho más de 400 escuelas del ramo en funciones, y de las cuales las pertenecientes a Gobierno son casi 100 escuelas con la gratuidad y los principios laicos que enarbolan nuestra educación media, la maestra Claudia Zamora Treviño directora de D,G.B. nos aportó un valioso discurso al respecto, el subsecretario del ramo el maestro Uscanga, también hizo lo propio, y se recordó que en el año de 1968 se desincorpora la estructura de ésta y se crea “Enseñanza media en el estado”, dejando a un lado a la U.V. en el período de gobierno de don Fernando López Arias, el principal autor de la normativa aún vigente del ramo lo fue un ex rector de la U.V. así como secretario de gobierno en nuestro Estado, me refiero al extinto maestro y jurista don Rómulo Campillo R.

Enlazar magisterio, sociedad y desarrollos –así en plural- es algo muy complicado, es una herencia que a décadas de creación ha demostrado su elevada efectividad en la transformación de mentalidades, en los desarrollos de los estudiantes, en los modos de articular su creatividad, en la propia configuración de muchas personas que hemos pasado por las aulas, y que después estudiaríamos carreras de corte universitario o licenciaturas. A la fecha agradezco al sistema educativo nacional el producto final: “Todos nosotros”.