Presidente veracruzano

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el pasado jueves y viernes una productiva gira de trabajo por la entidad veracruzana.

Inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional, obras del Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y supervisó el programa Sembrando Vida, que tanto bien está haciendo a los campesinos veracruzanos. Además del recuento puntual que hizo en Agua Dulce, Coatzacoalcos y José Azueta, del ingente trabajo que el gobierno federal viene ejecutando en toda la entidad veracruzana —sólo en la refinería de Minatitlán, explicó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la producción se elevó en un 253 por ciento—, el mandatario nacional dijo que las políticas neoliberales abandonaron el sureste veracruzano, creciendo el desempleo, la pobreza, la inseguridad y la violencia.

Su visita, las importantes obras que inauguró, la proyección de las cosas que vienen para Veracruz, la calidez de sus palabras, el animar a los veracruzanos indicando que todos en los 212 municipios tendrán vacunas para atender el Covid-19, tienen una razón y un sentido en estas palabras que repitió: “Me da muchísimo gusto estar aquí en mi tierra”.

“Yo les recuerdo que soy veracruzano, vengo de mi otro estado natal, Tabasco. Soy veracruzano porque, de acuerdo a la Constitución de este estado los que somos hijos de veracruzanos somos también veracruzanos y mi padre era de Veracruz, era de la cuenca del Papaloapan”, indicó.

En efecto, su padre, don Andrés López Ramón nació en Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan y su abuelo paterno, don Lorenzo López, nació en un pueblo a la orilla del Papaloapan que se llama Tlacojalpan. Su abuela paterna, Beatriz Ramón, también era veracruzana, jarocha, de esta misma región cuenqueña.

Así lo reveló en una entrevista que dio al periodista Jaime Avilés y que quedó registrada en el libro AMLO: Vida privada de un hombre público. “Él (su padre) era originario de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan, de la cuenca del Papaloapan, porque mi abuelo paterno era campesino; fue campesino jornalero y luego ejidatario. Mi abuelo paterno nació en un pueblo a la orilla del Papaloapan que se llama Tlacojalpan”.

“Mi abuela paterna era veracruzana, tenía sangre africana. O sea, fíjate nada más: mi abuelo materno era español de Cantabria; mi abuela materna también era hija de españoles, de Asturias. Mi abuelo paterno, Lencho, Lorenzo López, era campesino, indígena; te decía, fue jornalero y luego ejidatario. Murió trabajando la tierra, está enterrado en un ejido de Campeche. Era mi abuelo paterno y se casó con Beatriz Ramón, que, te decía, era jarocha de la misma cuenca del Papaloapan, y como ella tenía sangre africana, resulta que yo soy una mezcla de todas las razas”.

Así que este cariño, esta deferencia, esta atención que el presidente le tiene a Veracruz es, sí por su compromiso con todos los mexicanos, pero particularmente porque ¡somos paisanos!

Siempre que puede, el Jefe de las instituciones del país presume su veracruzanidad y a los personajes que le han dado lustre político a Veracruz, como los ex presidentes Adolfo Ruiz Cortines y Miguel Alemán Valdés. Por ello no fue fortuito que hace algunos días cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez lo visitara en Palacio Nacional, el Presidente López Obrador pidiera una fotografía con el fondo de las fotografías de los ex mandatarios de la nación.

Con el gobernador veracruzano el presidente ha tenido también un cariño y un respaldo muy especial. “Me da mucho gusto que en nuestro estado de Veracruz tengamos un gobernador como Cuitláhuac García, me llena de orgullo, porque Cuitláhuac, entre otras cosas, entre otras virtudes y eso es lo que más me satisface, es un hombre honesto y eso para mí es muy importante”, le dijo en Agua Dulce.