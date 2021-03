Reconocimiento a las veracruzanas

No podemos negar que en Veracruz como en México y todo el mundo aún falta mucho por hacer para contener la barbarie en contra de las mujeres.

En el Día Internacional de la Mujer se debe reconocer el enorme esfuerzo que día con día es realizado por las mujeres veracruzanas y de todo México, para forjar un futuro más equitativo.

Este día es de conmemoración por la lucha que hace muchos años emprendieron las mujeres por la igualdad y paridad de género.

La sangre de aquellas mujeres que fueron asesinadas en una fábrica textil en Estados Unidos en 1908 sigue clamando justicia entre las cientos y miles de mujeres que siguen siendo víctimas de la violencia marchista y de un sistema patriarcal que las sigue victimizando y alejando de la justicia. Es verdad. Aún falta mucho por hacer y los hombres debemos ser conscientes y reflexionar sobre la gravedad de la situación, que se encuentra encarnada en la historia y en la formación cultural que debe desterrarse para siempre.

En Veracruz las autoridades han dado ejemplo del empoderamiento de las mujeres en el ámbito público y así lo ha hecho sentir, con acciones concretas el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, no sólo colocando a una pléyade de mujeres en su gabinete sino promoviendo que mujeres destacadas ocupen la titularidad del Poder Judicial; del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis); de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción, entre otros.

Todas estas mujeres, con nombres y apellidos, con una gran trayectoria de trabajo y dedicación, hijas de la cultura del esfuerzo, son parte de esta lucha histórica emprendida por miles de mujeres en todo el mundo para el reconocimiento de sus derechos.

No es un granito de arena. No es algo que se deba alabar o reconocer de un gobierno. No, es obligación y reconocimiento directo a quienes han sido menospreciadas, humilladas y asesinadas.

El esfuerzo del mandato de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz no es menor. Este gobierno llegó con dos Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y Niñas. Se han atendido, se les ha dado seguimiento y se han implementado medidas de prevención y reconocimiento.

Las mujeres veracruzanas no están solas. Hombres y sociedad en general debemos tomar conciencia de todas las formas de violencia en contra de las mujeres y las niñas y que en nuestras manos está el evitar la normalización.

Pero se necesitan acciones y compromiso y no sólo buenas intenciones. La Transformación de Veracruz está con y a favor del empoderamiento de las mujeres.