¡Revive las historias de Disney en el cine! Lanzan ciclo “Erase una vez”, va la cartelera

Llega el fin de semana y tienes a tus pequeños en casa, no se diga más, en Xalapa se presenta el ciclo de cine “Érase una vez” en el que se van a presentar cuatro de los clásicos que le dieron la fama a Disney, princesas, héroes y villanos, es lo que podrás disfrutar en estos días de descanso.

El Foro Cultural Carmela Rey será la sede para que veas cuatro clásicos de Disney en la pantalla grande, los títulos que presentan son Aladdin, Cruella, El Libro de la Selva y Maléfica, un ciclo que presenta a dos de los héroes más queridos de Disney y a dos de las villanas más temidas.

No dejes pasar la oportunidad, todo inicia éste viernes 3 de febrero en punto de las 18:00 horas, pero si eres de los que todavía no sabes de qué se tratan las películas que van a presentar en el recinto que se ubica en la calle Altamirano, no te preocupes, con gusto te presentamos una sinopsis.

Cabe mencionar que el ciclo se basa en las películas “live actions” no son dibujos animados, son actores acompañados por animaciones, por ejemplo Aladdin es la película que dirige Guy Ritchie y que tiene como actor principal a la estrella Will Smith.

¿De qué tratan las películas que van a proyectar en Cinema Carmela Rey?

Aladdin, 2019, Aladdin es un ladronzuelo que se enamora de la hija del Sultán, la princesa Jasmine; para poder conquistarla aceptará un desafío de Jafar, nuestro héroe deberá entrar a un cueva en la mitad del desierto y conseguir una lápara mágica que contiene al Genio que será el encargado de concederle sus deseos.

El Libro de la Selva, 2016, Después de ser rescatado por la pantera Bagheera en la selva, una manada de lobos cría al recién nacido Mowgli. La vida feliz y apacible de Mowgli junto a su nueva familia se ve afectada cuando llega el peligro tigre Shere Khan.

Cruella, 2021, Decidida a convertirse en una exitosa diseñadora de modas, una joven y creativa estafadora llamada Estella se asocia con un par de ladrones para sobrevivir en las calles de Londres; sin embargo, cuando su talento para las moda llama la atención de la legendaria diseñadora la Baronesar de Von Hellman, Estella cambia el rumbo de su vida hasta que una seria de acontecimiento la llevan a asumir su la malvado que la convierte en Cruella.

Maléfica, 2019, Maléfica es una bella joven de corazón puro que vive una vida idílica en su reino del bosque; cuando un ejerctio invasor pone en peligro el reino, Maléfica se erige como la temible protectora que és, sin embargo una despiadada traición la convierta en una criatura que busca venganza.









¿Cuál es la cartelera de películas que van a proyectar en Cinema Carmela Rey?

Viernes 3, 18:00 horas, Aladdin | Clasificación: A

Sábado 4,12:00 horas, El Libro de la Selva | Clasificación A

18:00 horas, Cruella | Clasificación A

Domingo 5, 18:00 horas, Maléfica | Clasificación A