¿Cómo mostrarles arte y literatura a menores de edad? Hablan libreros

El arte, el deporte, la literatura y los juegos didácticos son poderosas herramientas para acercar a niñas, niños y adolescentes a entretenimientos sanos, divertidos y creativos, coinciden artistas y libreros radicados en Xalapa.

La bailarina Shirai Meseguer considera que en los tiempos convulsos que toca vivir es importante que los responsables de la educación de las nuevas generaciones apuesten por buscar un equilibrio entre tecnología, el uso de aparatos electrónicos, la formación académica y la activación física.

“Los niños son como esponjitas y el arte significa una oportunidad para sensibilizarlos, mostrarles parte de la vida donde ellos puedan compararse, verse representados y expresarse”, dijo.

Madre de un músico profesional y un joven talento del arte escénico, la exponente de danza contemporánea recomienda a los padres y madres de familia elegir actividades que enriquezcan y equilibren las vidas de sus hijos.

“No se trata de cancelar el acceso a las nuevas tecnologías sino de dedicar tiempo también para el contacto con lo humano, con lo vivo, con lo real, así como aprender otras cosas y ejercitarse”, declara.

Al respecto, la directora de teatro Mercedes Huerta considera “una “atrocidad” que a los bebés de año medio se les den celulares o táblet, las cuales ve como “nanas virtuales”.

En la era de la inmediatez, de los videojuegos y de las narcoseries, observa que hay un idealismo de ser como un superhéroe o incluso una persona que se dedica a actividades delictivas.

“Eso dejan la televisión y los celulares, a los que tienen acceso los niños desde temprana edad. Su referente es lo violento, lo bélico, las armas, lo que ven y escuchan en televisión todos los días”, señala.

La promotora y gestora cultural añade que los efectos de la sobreexposición a estos contenidos afecta también a los adultos, a quienes dice notar más desesperados, más agresivos, con menos tolerancia y convertidos en otras personas cuando están al volante.

Llama a tanto a chicos como a grandes a darse la oportunidad de explorar cualquier área artística o deporte, con el fin de lograr un mejor crecimiento personal, intelectual y físico.

“Hay niños de 7 u 8 años que no pueden hacer sentadillas porque están todo el tiempo sentados, en sedentarismo; están pálidos porque no les da luz y algunos tienen sus músculos atrofiados porque no quieren hacer ejercicio. En el caso específico del arte, es bálsamo para la humanidad”, asegura.

Shiraí Meseguer convoca a la sociedad xalapeña a que aproveche las distintas actividades que se desarrollan en los foros, teatros, galerías y recintos culturales. Aunque opina que hace falta difusión, cree que la oferta es amplia y diversa y solo basta estar interesado.

“Xalapa es una ciudad privilegiada pero también es una realidad que los artistas estamos faltos de público. Considero que las familias podrían destinar un tiempo de su semana para ir disfrutar del arte”, indica.

El mediador de lectura y librero Luis Arturo Espíndola también invita a no olvidarse de la literatura, que en etapas tempranas “tiene un efecto lúdico y educativo, pues favorece el desarrollo de la creatividad y de las habilidades del lenguaje”.