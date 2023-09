Invitan a viaje temático por la Huasteca, ¡sin salir de Xalapa!

Xalapa, Ver.- Si tienes o has tenido interés por conocer la Huasteca veracruzana y su amplia cultura y gastronomía pero no has tenido tiempo o los recursos para hacerlo, seguro te interesará saber que en octubre habrá opción de realizar un viaje temático sin salir de la ciudad.

Luis Humberto Uribe Silva, director del Ballet Folklórico de Xalapa Tének y coordinador del evento "El Viaje a la Huasteca", invita a vivir una experiencia llena de música, danza, historia, olores y sabores, el próximo 21 de octubre a las 19 horas en el Bachillerato-IVES.

¿Cuál es el objetivo de "El Viaje a la Huasteca"?

En Xalapa, esta es la segunda ocasión que se realiza esta actividad que busca reconocer y revalorar platillos típicos y danzas como “La Viejada”, explica el coordinador.

En el viaje que propone, la bienvenida será con café y pan del corazón de la Huasteca, de Chinampa, para continuar con un recorrido explicativo por un altar con motivo de Día de Muertos, representativo del municipio de Tempoal.

La Danza de Xantolo es anunciada como uno de los grandes atractivos en este viaje con música en vivo del grupo Son Melo, que cuenta entre sus presentaciones haber tocado en el 50 Festival Internacional Cervantino.

Son Melo valora la herencia del legendario músico tradicional Gregorio “Goyo” Melo, conocido también como “El Huracán del Huapango”, originario de Chicontepec.

Son Melo está conformado por Enrique Melo, en el violín; Andrea Melo, en la jarana huasteca y como primera voz, y Enrique Melo hijo, en la quinta huapanguera.

La danza estará a cargo del Ballet Folklórico de Xalapa Tének y se tiene planeado que mientras ellos danzan, el público deguste tamal huasteco y chocolate. Hacia el final de esta experiencia, habrá explicación de que en el norte de Veracruz no todo es Día Muertos.

“Celebramos bautizos, bodas y quince años con trío huapanguero, y eso tocaremos también, huapangos como ‘El triunfo’, en ambiente festivo en el que no faltará el agua de jobo”.

El costo del acceso, incluidos los alimentos, será de 220 pesos. La cita es en Juárez número 87, zona Centro. Se sugiere visitar https://www.facebook.com/FolkloricoTenek o llamar al 22 81 32 46 25.