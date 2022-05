Natalia Lafourcade sorprende a xalapeños

“Tranquilita, en el estudio de casa, con gira hasta 2023”, así dice encontrarse Natalia Lafourcade, quien para sorpresa de muchos asistió al concierto del Ensamble Mexicano la noche del 5 de mayo en Cauz, foro musical xalapeño donde fue recibida con aplausos.

El saxofonista Arodi Martínez, líder del quinteto que ofrecía un programa 100 por ciento mexicano, habló del cariño que se le tiene a la veracruzana, quien entre sonrisas y muestras de afecto subió al escenario.

“Ya me canso de llorar y no amanece,/ya no sé si maldecirte o por ti rezar./Tengo miedo de buscarte y de encontrarte/donde me aseguran mis amigos que te vas”.

La composición de Tomás Méndez fue la elegida por Natalia, quien logró que los presentes cantaran “paloma negra, paloma negra, ¿dónde andarás?”… Para beneplácito del público, no fue lo único.

La segunda elección fue uno de los temas oaxaqueños icónicos, “La Martiniana”, y nuevamente, a una sola voz se escuchó en el recinto: “No me llores, no/ No me llores, no/Porque si lloras yo peno/En cambio si tú me cantas/Yo siempre vivo y nunca muero”.

Como era de esperarse, el aplauso fue largo y prolongado para la joven, quien durante la crisis sanitaria ha pasado el tiempo en su casa, en el municipio de Coatepec. Agradecida, anuncia que el contacto con sus seguidores seguirá siendo por redes sociales.

La invitación es para disfrutar el material más reciente, lanzado a finales de 2021, el segundo volumen de “Un canto por México”, con apoyo de Caetano Veloso y Rubén Blades.

También, a solo unos días de celebrar a las madres, recuerda "Musas, homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos”, volumen que dio a conocer hace cinco años.

Tras su participación, Natalia compartió mesa con sus amigos, mientras los músicos cerraban el concierto que durante poco más de una hora mantuvo a los presentes con el ánimo encendido y los pies inquietos.

Arodi Martínez, en el saxofón; Remijio López, en la trompeta; Aldo Rivera, en piano y acordeón; Charly Rodríguez, en el contrabajo, y Álex Lozano, en la batería, todos radicados en Xalapa pero nativos de otras entidades, hicieron un recorrido musical por México.

“Un homenaje a lo que somos, a lo que escuchamos, a lo que comemos, a lo que nos identifica como un país diverso”. Sonaron polkas, pirecuas y hasta canciones de Chavela Vargas, a cargo de Valentina Marentes, veracruzana que destaca en la escena nacional y que dio muestra de versatilidad.

Jair Kai, administrador de Cauz, expresa que continúa el esfuerzo por “mantener a Xalapa como lo que ya es: una capital cultural de primer orden”. El trabajo se extiende a la región. Y es que al día siguiente, en Coatepec, tocó Alain Pérez, considerado uno de los músicos más completos de Cuba.

El ganador de un Latin Grammy en 2021 estuvo con La Orquesta, en presentación coordinada entre Cauz y Brújula, en búsqueda de colaboración para mantener la escena activa con personajes de talla internacional.