¡No te la pierdas! Escuela Industrial invita a Expo Venta Emprendedores

La Escuela Industrial “Concepción Quirós Pérez” realiza su 11ª. “Expo Venta Emprendedores” con alumnas del cuarto semestre con el objetivo que ellas puedan emprender su propia empresa, así mencionó la maestra Guadalupe Bartolo Valdivia, quien hace una cordial invitación para que este viernes las personas vayan a partir de las 9 de la mañana hasta las 14 horas.

Además se realiza el 1er. “Festival Diciembre y su tradiciones” en el que participan estudiantes de los diversos niveles educativos del plantel, que incluye personal de oficinas y público en general.

En entrevista Bartolo Valdivia, mencionó que el objetivo de la “Expo Venta Emprendedores, ”es que las estudiantes emprenden su propia empresa. Nosotros le damos la capacitación y les decimos cómo poner su empresa, cómo elabora su logotipo y cómo presentar su producto de una manera propia y con alta calidad”, dijo.

Así mismo mencionó que las que están exponiendo son de los talleres de industria del vestido, manualidades, bordado a mano, estilista, cosmetóloga, preparación y conservación de alimentos, pastelería y repostería, además de dibujo y pintura.

“Ahorita tenemos aproximadamente unos 50 alumnos y pueden exponer de manera individual o por equipo”, dijo.

Además dio a conocer que tendrán de invitadas escuelas para ser parte del evento, entre ellas en CENDI, Rock Instituto, el CAE de la Universidad Veracruzana y un ballet del Artículo Tercero.

“La expo venta se creó hace como 8 años, la creamos a partir de darnos cuenta de la necesidad de los alumnos de proyectarse, como somos escuela de capacitación para el trabajo, los mostramos el poder vender sus productos y ser competitivos en el ámbito laboral fuera de la escuela”, expresó la maestra.

Y agregó: “La entrada es gratuita, pueden venir a comer, tendremos festival mañana con otros ballets y bueno ese sería el objetivo, proyectar a las alumnos”.

Dan a conocer que tendrán de invitadas a escuelas para ser parte del evento | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Destacó que se logra la organización con el apoyo de la dirección, a través de las subdirectora, la maestra Jennifer Quesada, “además de una servidora, la maestra Guadalupe Bartolo Valdivia, encargada del proyecto emprendedor, así como del maestro Sergio Vera y la maestra Dana”.

Indicó que los alumnos al terminar la expo venta, venden sus productos, pues ya cuentan con su propio negocio, “de hecho ya están vendiendo en otros lugares o los venden a través de las redes sociales”.

“Invitamos para que vengan a nuestras Expo será el 7 y 8 de diciembre de 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Podrán adquirir muchos artículos diversos de todos los talleres y todas las capacitaciones que se dan en la escuela; la entrada es gratuita los esperamos”.

Los talleres de capacitación que tiene la Escuela Industrial “Concepción Quirós Pérez” son: teatro, danza, artes manuales, pastelería y repostería, industria del vestido, belleza, preparación y conservación de alimentos, bordado a mano, artes manuales y bordado en máquina.

ALUMNAS EMPRENDEDORAS

Isabel Cristina Portugal Palacios de bordado a mano, expuso una de las formas en las que se puede aplicar que es con colgantes navideños, “es algo novedoso, porque lo clásico es hacer manteles y cosas así, pero se puede aplicar en muchas formas, y ésta es la prueba de diferentes tipos de bordado ,en diferentes colgantes para para pared, árbol, escritorio, para lo que se necesite”, dijo.

Además destacó que el taller le vino muy bien. “A mí me lo sugirieron, pero al principio no estaba muy segura, porque no sabía bordar muy bien, pero poco a poco fui descubriendo las técnicas; hay una variedad increíble. Conocía una técnica, pero ahora tenemos 36 técnicas de bordado que hemos visto”.

Mientras tanto, Nelly García García mencionó ser del taller de pastelería y repostería. “Estamos presentando cupcakes de espera, que son un pan de chocolate, están rellenos de un betún de queso crema y las esferas de chocolate son con detallitos de fondant y matizador 100% comestible”, indicó.

Mientras tanto, Adelina Martínez comentó que expuso accesorios de cosmetiqueras, bolsas para mil usos, “y algunas pequeñas carteritas, algo práctico. Soy exalumna y me invitaron y ahora lo que yo aprendí lo expongo en bazares y me va bien”.

Danna Cruz expresó que expuso bolsas tipo bandoleras, que son multiusos, “por ejemplo se pueden usar tipo cangurera, igual en el cinturón es de tela loneta, viene forrada con su cintita y con una cadenita para que igual se pueda agarrar. Cuando entré aquí la verdad no sabía ocupar una máquina e inicié desde cero y ahora mucho mejor”.

Aranza Sánchez indicó: “La verdad me siento muy bien, porque aprendimos mucho, anteriormente sí sabía más o menos, pero solamente reforcé lo que aprendí. Invito a más personas a que aprendan una actividad. En mi lo positivo es que aprendí más cosas y elaboramos y podemos hacer prendas y vender”.

Estefanía Zabaleta de corte y confección dijo que, “nosotros decimos hacer este tipo de bolsas y se nos hace muy fáciles para el mandado, por ejemplo hay muchas personas que ahorita van al tianguis y compran sus cosas entonces decidimos hacerlas, porque a lo mejor si se vende y aquí estamos e hicimos esto. He vendido unas o dos fuera de la escuela, porque la verdad hay tiempo limitado, pero pues ahí están y posteriormente voy a seguir desarrollando para comercializar todo lo que sé”, concluyó.