¡Los sueños se hacen realidad! José Cruz será reconocido por su pasión promoviendo la lectura

A niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el escritor José Cruz Domínguez Osorio les extiende la invitación a hacer a un lado los miedos e inseguridades, a atreverse a soñar y llevar esos sueños al plano de la realidad; sin importar si todo parece estar en contra, exhorta a buscar herramientas en el entorno inmediato.

Nativo de la localidad Los Atlixcos, municipio de Alto Lucero, en zona costera con apenas 30-35 casas, él se animó a soñar y el próximo viernes 12 de julio será reconocido por su contribución para que año con año se realice en Xalapa la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil.

En entrevista comparte cómo se convirtió en el coordinador literario del programa de la Feria, por qué se volvió mediador de lectura con una maleta cargada de libros y cuál fue el camino para hoy ser autor de dos libros publicados y el tercero por venir.

Al recordar el camino andado, nombra con orgullo a su tierra de origen y a la comunidad de Santa Ana, donde realizó la telesecundaria para luego llegar a Xalapa en 1989 a la preparatoria Antonio María de Rivera, iniciar estudios de Letras y obtener título en Ciencias de la Comunicación.

José Cruz Domínguez Osorio fue colaborador de la sección Cultura de Diario de Xalapa / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

El sendero ya estaba trazado, en su servicio social conoció a la gestora cultural Lourdes Hernández Quiñones, vio la responsabilidad que implicaba hacer una feria y darle difusión, en tiempos en los cuales la mayor tecnología eran las máquinas de escribir eléctricas.

Ya no se fue de allí. Al siguiente año fue invitado a la coordinación del área de difusión y luego fue nombrado coordinador del programa cultural de la Feria; con el paso del tiempo el cargo cambió de nombre para quedar como coordinador de programa literario.

A sus 50 años, con la mitad de la vida rodeado de libros, José Cruz Domínguez Osorio fue anunciado por la Secretaría de Cultura del estado como una persona merecedora de reconocimiento.

“Por su compromiso con la mediación lectora y la gestión cultural, destacándose como un infatigable promotor del libro y la lectura en el estado de Veracruz. Apreciado colaborador de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil por más de dos décadas”.

Ha sido una sorpresa. Yo me enteré un día antes de que por medio de rueda de prensa se hiciera público. Estoy muy agradecido. No sé si es merecido, pero sí me confirma que la brújula está bien orientada

José Cruz Domínguez Osorio es el coordinador literario del programa de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En la casa familiar, recuerda, no había libros, no había tampoco manera de hacerse de una tradición lectora. La Feria, declara, le abrió un mundo y la conciencia de ejercer siempre con entusiasmo y responsabilidad, y con gratitud a quienes confiaron y confían en él.

Rememora que antes, la Feria era organizada desde el área de Servicios Pedagógicos de la Secretaría de Educación y Cultura, y después pasó al Instituto Veracruzano de Cultura, hoy Secretaría de Cultura de Veracruz.

Con participación en 25 de las 34 ediciones de la Feria, afirma que su trabajo le gusta, le divierte y lo desafía a estar pendiente de libros, autores y novedades para luego hacer la propuesta de un programa con el que sí hay objetivos claros.

Que haya alguien como yo, que sin tradición lectora, entre a la Feria, descubra un libro, conviva con un autor y se siembre la semilla. También, que aquellos lectores cautivos encuentren lo necesario para mantener vivo el entusiasmo





¿Qué otras actividades desempeña José Cruz Domínguez?

José Cruz Domínguez, además de su labor en la Feria, sintió en algún momento la necesidad de capacitarse como mediador de lectura. Fue la base para su recibimiento en la Casa de Cultura de Banderilla, con niñas, niños y sus familiares.

La sala de lectura “Escuchar la palabra” -narra- después se volvió itinerante. En ese andar, Pepe acumula un sinfín de anécdotas con su maleta de libros. Aunque hubo interrupción por la pandemia y otras actividades, confirma que hay intención de retomarla en breve.

El promotor de libros y mediador de lectura también, desde el IVEC, ha colaborado con el programa de las “Mujeres insurgentes”, que ha llegado a municipios del estado para atender a estudiantes de primaria en comunidades.

Otra faceta es la de periodista y escritor. Fue parte del equipo fundador del semanario “El Regional de Cardel”. Reporteaba, maquetaba, editaba y los domingos iba de calle en calle vendiendo su trabajo. La violencia truncó el proyecto.

El colaborador de la sección Cultura de Diario de Xalapa durante una década es ahora escritor. Además de la edición de autor “El espantapájaros”, a finales de 2023 vio la luz “Soñar la lluvia”, con ilustraciones de Omar Urbano y bajo el sello de la Editora de Gobierno.

¿Por qué dedicarse a la promoción de la lectura?

El veracruzano tiene la convicción de que un libro no hace mejores personas, pero sí cambia la visión individual del mundo.

Un libro, a partir de algún poema, novela, crónica o cuento, sí te va a permitir cambiar tu criterio en cuanto a tu realidad inmediata, como habitante de un país, y después ensancharla como habitante del mundo

La lectura, añade, te permite formar tus opiniones y decirlas con valentía, así como ampliar tu bagaje cultural para ser también ciudadano del mundo.

Las personas interesadas en conocer a José Cruz Domínguez Osorio podrán hacerlo el próximo viernes a las 17 horas o el lunes 15 a las 11, en Juárez 57, en el centro histórico de Xalapa.