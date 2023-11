La flauta, mi fiel compañera: Alan de la Torre cautiva con su música

Acompañado de su flauta y una bocina para colocar pistas musicales, Alan Israel de la Torre González brinda armonía a los xalapeños que diariamente caminan por las céntricas calles de la capital veracruzana.

El artista urbano, originario del Estado de México, es experto en percusiones, cuerdas, guitarra, guitarrón, mariachi, batería y canto, además de saxofón y flauta, este último instrumento es el que actualmente utiliza.

En entrevista con Diario de Xalapa, De la Torre González, quien es ingeniero Geólogo comentó que, “toca de todo un poco” y que llegó a Xalapa hace aproximadamente 3 años, por lo que dice, “aunque es poco tiempo, me siento xalapeño”.

Minutos antes de iniciar a trabajar en la calle Enríquez platicó que anteriormente tocaba el saxofón, pero tuvo algunas complicaciones de salud y tuvo que cambiar de instrumento; ahora es la flauta su fiel compañera.

De la música dijo es algo que para él significa todo, pues le ha ayudado en muchas cosas, como el terminar sus estudios, además otro tipo de situaciones como el pagar sus viáticos cuando ha tenido que viajar.

Alan Israel y la música van de la mano, pues ha sido parte de su vida, y gracias a ello ha salido adelante y espera continuar así por mucho tiempo, por lo tanto dice que, “la música es la mejor compañera para mí, es mi mejor aliada”, dijo.

Y a agregó: “La música es muy bonita y todo lo que es la armonía; el estudio de la armonía es muy padre, porque a veces no tener compañía se siente uno solo, pero si nosotros comprendemos la armonía, nos vamos a dar cuenta que no estamos solos, siempre estamos conectados con un poder superior”, explicó.

Puntualizó que se debe promover la música de relajación, “porque luego promueven más música que exalta que es la que está más de moda, desde las letras hasta los ritmos, por eso hay que promover la música más tranquila y también unas letras mas bonitas, pues las letras de ahora está muy feas que hablan de cosas superficiales. A estas alturas hay mucho estrés, siempre ha existido, por eso hay que tratar de promover más la música de relajación como dije”, indicó.

Opinó que actualmente la música tiene letras malas y, “como que se ha aceptado moralmente, se han normalizado algunas cosas como que no están muy bien; a veces es bueno guardar ciertas apariencias, en ese sentido, prefiero más la música que tiene letras bonitas, palabras que emiten vibración positiva”.

SUS PLANES

Actualmente, Alan Israel de la Torre se encuentra escribiendo dos libros: uno trata de los principios de armonía rítmica, “algo muy básico, pero no lo están enseñando las instituciones; el segundo es de técnicas de mano derecha de arcada de violín para violín mano derecha, entonces mis objetivos es acabar esos dos libros”.

Además indicó que le gustaría tener un grupo musical y dar clases, además tener el material monetario para producir lo que le gusta: música.

“Ahorita me gustaría hacer un grupo, pero la verdad es un poco complicado, porque casi no toco con personas que no considero mis amistades, primero tienen que ser como mis amigos y luego de una amistad ya considero lo de un grupo”, comentó.

Pues señala que ya estuvo en algunas agrupaciones y que ha sido testigo de que, “luego pierden sentido en el contexto, cuando empieza a haber muchas contrataciones, cuando empieza a fluir el dinero, entonces se debe tener lo básico que son los valores, en este caso lo veo un poco difícil para poder hacer un grupo”, sin embargo no descarta la idea.

Mientras tanto seguirá armonizando con su flauta con pistas alegres y llenas de alegría sana, por lo que en su hogar, que se encuentra en la zona de Los Lagos, practica diariamente para dar lo mejor de sí frente a lugares de tradición en Xalapa, como es frente al Café Don Justo, el Bola de Oro y Chedraui, además de Los Lagos, donde dice por las tardes, “se pone mucho mejor”.