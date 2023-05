¿Conoces a Hathor? Banda de mujeres lucha por el sueño del metal

En la escena musical de Veracruz, Hathor se posiciona como la única banda de mujeres que hacen metal y punk. Y aunque en la creación del grupo se atravesó una pandemia, las integrantes están a punto de celebrar un año de vida y la grabación de su primer EP profesional.

“De otros estados nos escuchan mucho y de países como Canadá, Argentina, Perú y de España. Estamos haciendo las cosas bien pero se puede mejorar”, expresó Xiomara “Breaking Law”, guitarrista y fundadora de la banda.

En un medio donde más del 90% de las agrupaciones son de hombres, recordó que el machismo persiste y eso ha provocado críticas negativas, pues hay personas que hablan “solo para derribar” y no para hacer críticas constructivas.

No obstante, el apoyo ha tenido más eco en la carrera corta pero fructífera de Hathor, ya que fueron seleccionadas para tocar en el pre del festival Hell & Heaven, han pisado diversos escenarios e incluso fueron publicadas en el libro "El presente es de ellas, bandas femeninas de Rock en México", del escritor mexicano Raúl Heliodoro Torres.

Hathor salió en el libro "El presente es de ellas, bandas femeninas de Rock en México" | Foto Cortesía Gerardo Hernández

¿Cómo surgió la banda Hathor?

La banda Hathor tomó el nombre de una de las principales deidades de la religión del antiguo Egipto, dijo la guitarrista, que representa la danza, el amor y la música. El grupo comenzó antes de la pandemia como un proyecto femenino: “Yo siempre había tocado con chicos pero hacía falta una banda de mujeres y en Xalapa no hay; sobre todo que tocara metal”.

Recordó que lanzó una publicación en Facebook y contestó Cecilia, baterista de proyectos como Regnum Irae y Atrum, quien se integró pronto a la banda. Luego probaron suerte con más personas pero llegó la pandemia y no se concretó el grupo. Fue hasta que conocieron a Luisa, quien había tocado en Las Descocadas, que se unió como bajista, cuando iniciaron los ensayos formales.

Con las ganas de tocar y grabar, “Breaking Law” decidió cantar y tocar la guitarra para no perder el tiempo: “empezamos a componer y deshacer canciones; al principio el sonido era punk pero ahora ha evolucionado a otros géneros”.

Además con la salida de Cecilia en las percusiones llegó Aldi Yeraldi, baterista que viaja cada 2 semanas desde Córdoba para ensayar y el sonido se ha tornado más complejo, ya que ella también toca black metal en la banda Mikistli, de Zongolica.

“Entonces a mí me gusta el heavy metal, el thrash metal y el D-beat; a Aldi el black metal y a Luisa el punk rock; mezclamos todo para Hathor y es lo que se grabará pronto con voces guturales y limpias”, enfatizó la compositora.

Recordó que ya tienen una “live session” con 2 canciones y en el EP incluirán 3 tracks más totalmente originales que iniciará la producción este mes.

¿El arte es una terapia?

Nunca guardar silencio y buscar siempre la forma de expresar las emociones, es una de las recomendaciones que hace “Breaking Law” a las personas que tienen ideas y aún no las concretan. “Si hay personas que están pasando por tu misma situación se pueden identificar; entonces exhorto a que si no puedes hacer la música, lo escribas en un poema o lo pintes, el chiste es no reprimir esas emociones”, dijo.

La guitarrista de 27 años expresó que las personas deben seguir hasta donde puedan y sin importar que haya críticas negativas al principio, pues “no vives de la gente que te dice cosas, hay que luchar por lo que quieres”, concluyó.