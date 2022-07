Hay que beberse el mundo con los ojos: Bernardo Fernández

Bernardo Fernández “Bef”, considerado uno de los ilustradores más importantes de Latinoamérica, describe a México como “un país con una cultura riquísima en imágenes, con una fuerte tradición de gráfica y gráfica popular con raíz en José Guadalupe Posada”.

En el cuarto Encuentro de Ilustradores de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Xalapa, sostuvo que ahora hay quienes niegan la herencia de Posada, sin embargo, él cree que los ilustradores, comiqueros e historietistas del país son “deudores del gran calaverista”.

¿Cuántos años tiene Bernardo como ilustrador?

Con más de 30 años dedicados a dibujar, ilustrar, hacer cómics y comunicar a través de la conjunción de palabras e imágenes, “Bef” lamenta que en la actualidad el éxito de los comunicadores visuales se mida en términos económicos.

“El comunicador exitoso es quien logra conectar con quienes ven sus imágenes y en un altísimo porcentaje suele ser estupendo narrador. ¿Cuál es la mejor manera de contar historias? Consumiéndolas. Hay que beberse el mundo con los ojos”, expresa.

A tono con el título de la conferencia virtual “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”, compartió algunos consejos a los aspirantes a ser narradores visuales.

Ser grandes lectores, visitar museos, viajar, escuchar, dibujar todos los días y observar todo lo que se pueda para poder contar de mejor manera las historias son algunas de las sugerencias.

“El ilustrador lo que hace fundamentalmente es contar historias. Los ilustradores exitosos no son necesariamente aquellos que son dibujantes prodigiosos; desde luego que ayuda, pero no lo es todo. Yo no lo soy. Lo reconozco sin dolor”.

En 2022, “la única manera de entender el oficio —englobo a la ilustración que es la madre de la caricatura y el cómic— es viéndolo como una narración visual”, enfatizó.

Al referirse a la ilustración editorial, el autor de Tiempo de Alacranes, Gel Azul y Hielo negro, por mencionar algunas de sus obras, señala la crisis de los impresos y cómo le ha impactado de manera negativa.

“Se ha reducido este espacio dramáticamente pero han surgido otros; hay que buscar cómo llegar al público. Ahora se utiliza mucho Instagram, y no hay dinero pero sí visibilidad; lo mismo pasa con los concursos, no es solo por ganar sino para generar disciplina de tener un tiempo de entrega y cumplir de la mejor manera”.

Estamos en una cultura visual y desde luego que hay una influencia fuerte por el celular, la tableta, las pantallas, pero lo ideal es que esta forma de contar se inserte exitosamente al lado del libro impreso.

En general, “Bef” menciona que la naturaleza narrativa de la comunicación es totalmente natural pues la hemos conocido desde el vientre materno, lo único necesario para quienes la toman de manera profesional es detenerse a ver los instrumentos narrativos.

Entre otros temas, el artista de la gráfica compartió la dificultad para saber cómo referirse a sí mismo, pues aunque estudió diseño gráfico no se concibe como tal.

“Creo que me gusta decir que me dedico a los dos oficios más viejos del mundo, porque en el principio fue la palabra, gente que contaba historias alrededor de una fogata; el segundo oficio más viejo es el del que dibuja, porque allí están las imágenes en las cavernas”.

¿Qué opina el ilustrador sobre Xalapa?

“La palabra y la imagen han estado relacionadas desde el inicio y estarán relacionadas intrínsecamente hasta el final de la historia”, apunta el mexicano para quien los ilustradores son las personas que tienden puentes, justamente, entre la imagen y la palabra.

De Xalapa ha dicho que es cuna o residencia de grandes caricaturistas, diseñadores e ilustradores como Helio Flores, Rapé, Patricio, Ñico, Israel Barrón | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

De Xalapa ha dicho que es cuna o residencia de grandes caricaturistas, diseñadores e ilustradores como Helio Flores, Rapé, Patricio, Ñico, Israel Barrón, entre otros que va dejando escuela.

Aunque afirma que el camino de la gráfica en México ha sido lento, mucho más de lo que habría imaginado, piensa que está en un buen momento y le hace ver el futuro con optimismo y vislumbrarlo muy prometedor.