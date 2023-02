¿Sabías que en Xalapa existió un superhéroe? Esto es lo que sabemos [Galería]

Cuentan los que saben que en Xalapa existió un personaje entrañable, un ciudadano que era sin duda fue muy famoso en vida y al ser llamado al otro plano comenzó su leyenda, fue tan importante en la ciudad que se colocó una placa en el Centro Histórico para que todos los transeúntes puedan recordar un poco de su historia.

Nos referimos al señor Juan Herrera Vázquez mejor conocido por los capitalinos como el famoso “Juanote”, nacido en Xalapa, pero sus padres nacieron en el municipio de Tlapacoyan, el capitalino llegó al mundo en el año de 1919, dicen que heredó la personalidad de su padre, quien fue un hombre honesto, responsable y muy honrado, que tenía un don particular, sabía distinguir a las personas con malas intenciones.

La historia de Herrera Vázquez inicia a los 12 años, emulando a su papá comenzó en el oficio de cargado, era tan honorable que las personas le confiaban sus pertenencias al momento de elegir mudarse o cargar algún mueble para trasladarlo a otro lugar, cabe señalar que eran tiempos en los que no había calles, eran veredas y Juan Herrera las transitaba sin problemas.

¿Por qué los xalapeños le apodaron el “Juanote”?

Doble Vía ¿Cerveza con maíz? Campesinos y empresarios unen fuerzas en proyecto

Todo tenía que ver con su físico ya que los que lo conocieron dicen que casi llegaba a medir los 2 metros de altura y llegó a pesar cerca de 100 kilogramos, por lo que era de esperarse la fuerza que tenía, prácticamente cargaba cualquier cosa desde una silla hasta un piano, de esos que estaban construidos de madera, los de “antes”.

Lo que muchos no sabían es que el “Juanote” era fanático de la música clásica, al grado que dicen pudo ser de las personas que más conocimiento tenía en la ciudad, en cuanto a ese género musical se refiere, para muchos sería algo raro por su origen ya que fue una personas que no tenía muchos recursos económicos, pero eso demuestra que la música no ve género ni el nivel socioeconómico.

Fue un fiel seguidor de la Orquesta Sinfónica de Xalapa

Cuando no tenía que trabajar, se le podía encontrar apreciando los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en el Teatro del Estado, además de darse el tiempo para asistir a los conciertos que se realizaban en el mismo recinto capitalino.

Fue tan su admiración por la Orquesta Sinfónica de Xalapa que llegó a entablar amistad con muchos de los músicos que en esa época eran parte de la agrupación, quienes abogaron por darle un lugar preferencia y la entrada gratuita a los conciertos; de acuerdo a las personas que lo conocieron más a fondo, platican que sus melodías favoritas eran la Sinfonía No. 5 de Shostakovich y el Concierto para piano No. 1 de Mozart.

No podemos dejar pasar que fue una persona que también creía en la suerte por eso le gustaba el número 13, esquivaba los malos ejemplos y acrecentaba las buenas acciones, la mayoría de las veces podías verlo en la calle de Enríquez sentado, justo donde ahora puedes ver su placa, la cual pese a las remodelaciones se ha respetado su lugar.





Placa de el "Juanote" calle Enríquez en el Centro Histórico | Foto: Alfredo Guillaumin | Diario de Xalapa El Juanote | Foto: Cortesía | Xalapa en la Historia El "Juanote" | Foto: Cortesía | Roy Dudley / Archivo General del Estado El "Juanote" | Foto: Cortesía | Roberto Jiménez El "Juanote" | Foto: Cortesía | Laura Grayeb Vega / Xalapa en la Historia Altar a El "Juanote" | Foto: Cortesía | Xalapa; Cruce de Historias

Juan Herrera Vázquez nació un martes 29 de abril de 1919 y terminó sus días en este plano terrenal el miércoles 22 de febrero de 1989; tras darse a conocer su fallecimiento la Orquesta Sinfónica de Xalapa realizó un concierto en su honor, además de que las autoridades colocaron una placa en su honor.

¿Por qué considerarlo un superhéroe?

Si nos vamos a las comparaciones, te podemos platicar que el “Juanote” tenía la fuerza, humildad y resistencia que Superman, el carácter y la inteligencia de Batman; pero no nos vayamos a Estados Unidos, “serenidad y paciencia” eso distinguía al Juanote, frase del poderoso Kaliman, defensor de los buenos, no dejemos de lado al Enmascarado de Plata, usted elija, superhéroes hay muchos, pero el Juanote ¡sólo uno!