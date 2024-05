El flaco de oro de los deportes: Alan podría ser campeón mundial de box, la historia

Veracruz, Ver.- Alan León Mendoza tuvo que pasar por todo los deportes hasta que encontró en el boxeo la inspiración para convertirse en campeón estatal, campeón nacional y ahora su sueño es ser campeón mundial.

¿Por qué le dice el flaco de oro al boxeador Alam León Mendoza?

Con 19 años, Alan conocido como “el flaco de oro” por su silueta alta y delgada, relata que ha practicado todos los deportes, desde basquetbol, voleibol, futbol y aunque disfrutaba los partidos, no se sentía satisfecho con su desarrollo; incluso sus compañeros llegaron culpar por las derrotas.

“Me llamaron la atención todos los deportes, pero ninguno me apasionaba, jugué futbol pero era malísimo y los compañeros hasta se burlaban y me culpaban cuando perdíamos, el futbol es un juego de equipo, quería un deporte más individual donde fuera mi responsabilidad ganar o perder”, expresa.

A los 12 años llegó a un gimnasio de boxeo ubicado en la colonia Vista Mar en la ciudad de Veracruz y fue cuando por fin se “sintió bien”, muy entusiasmado por aprender de este deporte.

¿Cuándo se convirtió Alan León Mendoza en campeón nacional de boxeo?

Con más de 34 peleas amateur, su desarrollo lo llevó a colocarse como campeón estatal en el 2019 y campeón nacional de boxeo en septiembre del 2022 durante las competencias de la Unión Mexicana de Boxeo Espartaco (UMBE).

Después de este logro, clasificó para un mundial de boxeo en Baja California, pero por la falta de recursos económicos no pudo asistir, recuerda que tenía mucha ilusión en participar.

Sin embargo, lejos de desanimarse por esta situación decidió entrenar con más esfuerzo y eso lo llevó a que en diciembre del año pasado hiciera su debut profesional.

“En diciembre del año salte al boxeo profesional, gane por decisión y hace unos días tuve mi segunda pelea profesional esta si la gane contra un oaxaqueño, me estoy preparando para una tercera pelea, las dos primeras fueron aquí en Veracruz, la próxima podría ser fuera, le estoy echando todas las ganas porque mi meta es llegar hasta el final”, destaca

Afirma que su propósito es llegar al campeonato mundial, ser como sus ídolos de este deporte a quienes ve por la televisión.

Comenta que recientemente tuvo la oportunidad de saludar al excampeón Tomas “El Gusano” Rojas quien le expresó que se sentía identificado en sus inicios.

“Hace unos días que tuve mi segunda pelea profesional, estuvo como invitado a Tomas Rojas, me dijo que yo era muy alto para estar en la división de los supermosca que es hasta los 52 kilogramos porque yo mido 1.75 uno está enorme, por lo general los contrincantes de esta división son bajitos, me hizo ese comentario y me dijo que le recordaba a él cuando peleaba en esa división porque en sus tiempos también estaba muy alto”, indica.

El joven de 19 años afirma que en su casa cuenta con todo el respaldo de su familia y aunque su madre se queda preocupada cuando pelea, siempre le da sus oraciones para que le vaya bien.

“Mi mamá cada vez que subo al ring se pone muy nerviosa, mi papá menos, pero ella si me dice que me cuide, ella ora y le agradezco porque sus oraciones me han acompañado, en todas las peleas he bajado bien y espero seguir en ese camino”, dice.

El futuro de Alan

Alan León precisa que está por terminar el bachillerato y aunque hará una pausa en sus estudios para dedicarse al boxeo, también piensa realizarse profesionalmente.

Una carrera que le llama la atención es la de gastronomía en donde sueña con tener su propio restaurante además de portar los cinturones de campeón en el mundo del boxeo.

“Me gusta la gastronomía y más adelante con los frutos que me dé el boxeo pienso estudiar la carrera y convertirme en chef, hace algún tiempo ya trabaje en este medio y lo disfrute, estoy por acabar mi bachillerato en la modalidad abierto”, enfatizó.

Diariamente Alan dedica la tarde para su entrenamiento en la Escuela de Boxeo Zaragoza de donde es miembro desde el 2018 y busca ser inspiración para que otros chicos que les llame la atención del box, se animen a empezar a entrenar.

“Quiero ser inspiración para los jóvenes que quieran practicar este deporte, yo les digo que se animen que no tengan miedo, que tengan claras las metas, hay que entrenar fuerte y claro que habrá golpes y saldrás lastimado pero por eso hay que prepararse bien”, externa.