Equipo de lucha Yaocíhuatl enseña valores y respeto

El Club de Luchas AsociadasYaocíhuatl recientemente participó en el Estatal de Lucha Olímpica, donde logra calificar a varios de sus atletas, por lo que ahora asistirá al Regional-Nacional en busca de calificar de próximos Juegos Nacionales de Conade 2022.

Los 13 competidores junto a su entrenadora, Belén Godos, mujer de experiencia en la disciplina, visitan Diario de Xalapa para expresar su sentir e invitar niñas, niños y jóvenes a que se unan al equipo que pese a tener cuatro años de creación ha demostrado que son de alto nivel competitivo.

Local Brenda Olimpia Juárez, la Atleta de los Tres Oros

Desde su creación, Yaocíhuatl ha participado en eventos locales, estatales y nacionales con alto promedio de medallas logradas. En 2018 gana 16 de estatales; en regionales suman 8 , mientras que en Olimpiada Nacional, 2. El equipo cuenta con el respaldo del IVD, por lo que la entrenadora agradece, porque también el Instituto le brinda becas a sus mejores gladiadores. Belen Godos expresa que están contentos, porque han demostrado durante 4 años ser un equipo serio que busca no solo formar grandes deportistas, sino mejores seres humanos con valores bien cimentados.

"En el equipo manejamos los valores, porque son muy importantes, los resaltamos, porque creemos que a veces se nos olvida tanto a los entrenadores como deportistas", indica.

Y agrega: "Hay dos valores que manejo mucho con ellos, uno es la honestidad; si no son honestos con ellos mismos no pueden serlo con lo demás, y el respeto, si no hay respeto, en este caso que soy una sola entrenadora, para estar con todos los chicos no podría, pero como sé que son honestos, sin decirles que lo hagan lo hacen. Además me doy cuenta cuando se les hago el test pedagógico cada dos meses, el cual aplico para ver el avance y ahí me doy cuenta de cada paso que dan que va de la mano con la honestidad", explica.

La entrenadora, quien estuvo al frente de los trabajos de la selección del Politécnico, explica que a los 40 alumnos que están con ella, les aplica un Macrociclo que sirve para llevar el control de cada uno que a ella le sirve para ver al avance que tiene desde su ingreso. Gracias a esta perfecta forma de trabajar, sus alumnos saben de sus avances y eso los motiva a continuar en el camino del éxito.

Deportes Califican 20 xalapeños a regional de halterofilia pero lamentan la falta de respaldo de autoridades deportivas

"Aquí nada es improvisado, aquí llevamos un control bien hecho. Lo que aplico no lo hago de un día para el otro. Cuando inicia la semana sé que es lo que vamos a trabajar por día, y así lo he hecho siempre y gracias a esto hemos logrado muchas cosas para Xalapa y Veracruz. Aquí contamos con herramientas necesarias, tanto humana como técnica para lograr poner en alto al Estado", reitera. Belén invita a más personas a que se sumen al club, "aquí los entrenamientos son totalmente gratuitos todos los días en la calle Francisco Márquez #19 de la colonia Revolución en el Gimnasio de Luchas Asociadas del H. Ayuntamiento. De 16 a 18 horas trabajan los de talento deportivo y de 15 a 16:20 los de iniciación deportiva. Lo único que se les pide es llevar agua y ropa deportiva cómoda para practicar el deporte.

En Yaocíhuatl se enfocan en los Nacionales y confían en el trabajo que están realizando, por lo que entrenan organizadamente como lo han hecho por cuatro años con su entrenadora, Belén Godos, quien cuenta con experiencia importante a nivel nacional. Los atletas que visitaron Diario de Xalapa acompañados de entrenadora Belén Godos son: Milagros Amairany Landa García, Danna Monserrat Triano Sánchez, Cristian Ezequiel Contreras Santiago, Diego Vicente García Ricci, Daniela Ameyalli Landa García, Luz Alejandra García López, Gael Aldair Aguilar Molina, Alejandro Licona Ortiz, Diana Karen García Arieta, Vania Iveth García Arieta, Moisér Flores Gaspar, Luis Ángel Soto Cosme y Luis Fernando Soto Cosme.