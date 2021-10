Esta veracruzana es campeona de bikini fitness; conócela

Veracruz, Ver.- Sin imaginar que con una preparación de menos de un año participaría en una nacional de fisicoculturismo, Nidia Paola Martínez Chaparro se consolidó como la campeona nacional en la rama de bikini fitness principiante convirtiéndose en el orgullo de su natal Tlalixcoyan.

Desde los 18 años dedica su vida a cuidar su cuerpo a base de ejercicio y buena alimentación y aunque nunca pensó en llegar a participar en un deporte que llevará a su desarrollo muscular, la oportunidad le llegó hace ocho meses con una invitación de su entrenador.

Deportes María del Rocío, mujer atleta inspirada en ella misma

Relata que su amigo y entrenador Sergio Pantoja Cruz le propuso prepararla para participar en una rama del fisicoculturismo y aunque la idea le emocionó llegó a pensar en desecharla por miedo a un posible fracaso.

“Desde que mi entrenador me hizo la invitación si me emocioné en la idea de participar pero también pensé en todo lo que implicaba desde física y económicamente, porque se trataba de un compromiso no solo conmigo sino que ya involucraba a terceras personas, en la cuestión económica era pagar el gym, el nutriólogo, un plan de alimentación diferente, la cuestión de los pasajes, me dio muchas vueltas la cabeza, pensé en decir no porque tenía miedo de arriesgar pero mi entrenador me apoyó y finalmente acepte, le eche muchas ganas porque yo quería vivir la experiencia de estar arriba de una tarima participando, hasta donde podía llegar”, destaca.

A partir de entonces la joven de 26 años puso todo su empeño en la preparación para lo que sería su primera participación a finales del mes de junio en el selectivo estatal que se desarrolló en la ciudad de Huatusco donde obtuvo el primer lugar en la rama de clasificados.

Nidia Paola Martínez Chaparro, campeona nacional en la rama de bikini fitness principiante | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Una semana después de este resultado participó en el Campeonato Nacional de Fisicoculturismo y Fitness clasificatorio que se llevó a cabo en Oaxtepec Morelos.

Lee más: José “Chino” Miranda, pilar del físicoconstructivismo en Xalapa

“En mi segunda participación logré quedar en el tercer lugar a nivel nacional y posterior a esa competencia gané el primer lugar en el mister Tiburón de bikini fitnes clasificados, en el mister Xalapa que se realizó el mes pasado también nos llevamos el primer lugar y en el selectivo de Huatusco logramos el primer lugar”, declara.

Después de una racha de triunfos la oportunidad de participar en el Mister México que es la máxima representación de este deporte, se presentó en septiembre.

El evento se desarrolló en el World Trade Center de la Ciudad de México donde obtuvo el primer lugar en la rama bikini fitness principiante de entre 14 participantes.

“Ahí la clasificación fue diferente porque yo había venido participando en la categoría de clasificada pero los jueces me pusieron en la categoría de principiante, toman mucho en cuenta la estatura, la edad, estaba muy nerviosa porque son muchos los participantes pero me lleve el primer lugar”, menciona con una gran sonrisa en el rostro.

Tras ese triunfo, Paola de 1.67 de estatura y un peso de 51 kilos, asegura que se piensa tomar un descanso para poder comer algunos platillos que durante este tiempo de entrenamiento no pudo degustar y para el próximo año continuará su carrera en este deporte con miras a otro nacional con otra clasificación.

“Esta fue la última competencia del año porque era la más importante, todo este tiempo me mentalice a toda esta presión, a dejar de comer algunas cosas pero después de este triunfo me voy a tomar un descanso y para el siguiente año vamos a seguir preparándonos para seguir participando y poder llegar al nacional con una mejor clasificación”, comenta.

Nidia Paola Martínez Chaparro, campeona nacional en la rama de bikini fitness principiante | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Paola quien es emprendedora refiere que con este triunfo pretende impulsar a más personas en su natal Tlalixcoyan para que persigan sus sueños, como ella lo hizo pero sobre todo que las autoridades impulsen más el deporte ya que hay muchos jóvenes con todo el potencial se sobresalir en alguna rama pero requieren de ese impulso moral y económico.

“Hemos recibido muchas felicitaciones de la gente, nos aplaude y es muy bonito recibir esas muestras de cariño, es la primera vez que se escucha el fisicoculturismo en el pueblo y yo quiero ser impulsora para que cada vez haya más gente de Tlalixcoyan participando en algo, que no haya límites que piensen que todos pueden hacerlo, así como yo, solo es cuestión de enfocarse, yo nunca en pensé en obtener estos premios, empezó como un reto a mí misma y todo lo que he logrado, también se necesita el apoyo de las autoridades municipales esperemos que impulse más el deporte”, indica.