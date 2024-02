La pérdida lo alentó a tener una vida fit: Diego narra su historia de superación

Veracruz, Ver.- Con una ligera obesidad y el riesgo de heredar diabetes, Diego de Jesús Farías Alfonso se inició en el mundo fit sin imaginar que se convertiría en su estilo de vida y su trabajo, pues actualmente es coach en un prestigioso gimnasio de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

En entrevista para Diario de Xalapa, reconoce que la muerte de su madre a causa de la diabetes lo hizo reflexionar acerca de lo que quería hacer, pues también presentaba una obesidad y ya no quería que lo llamaran “gordito”.

Recuerda que empezó en el gimnasio como un simple novato que buscaba mejorar su aspecto físico para no enfermarse en la edad adulta, además de que jugaba futbol en equipos de amigos.

“Llegue gordito y no me gustaba que me dijeran ‘hey gordito pasa la pelota’. Yo tenía sobrepeso y tenía miedo de presentar alguna enfermedad derivado de esto porque mi mamá, que en paz descanse, falleció por diabetes y eso me hizo pensar mucho, fue uno de los motivos para empezar a cuidar mi aspecto físico, mi alimentación, estar en forma”, explica.

Comenta que a base de mucha disciplina y constancia empezó a ver los cambios en su cuerpo, pero fue gracias a su entrenador que se adentra al mundo fit y empezó su preparación para ser un coach profesional.

“Empezó a gustarme eso del ejercicio, mejorar mi salud pero fue mi coach el que me ayudo a mi formación, me dijo que encontraba mucho potencial porque tenía habilidades que podrían ayudar al entrenamiento de otros chicos, creo que vio que tengo mucha paciencia para enseñar y me comprometo para lograr los objetivos”, expresa.

Actualmente Diego de 36 años está metido de lleno al mundo fit como su principal ingreso ya que ofrece rutinas personalizadas y asiste a los jóvenes que van a hacer ejercicio al gimnasio donde labora.

“En la actualidad me dedico completamente al mundo fit, tengo bastante trabajo en mi turno y personalizado, vivo todo el día en el gimnasio, este es mi trabajo y me gusta, lo llegué a amar, creo que estoy haciendo lo que más me gusta en el mundo y el domingo se lo dedico a mi familia”, señala.

Aclara que aunque se compromete con todos los chicos que acuden al gimnasio Vida Fit también les aclara que no tiene la varita mágica para que en tres meses vean los cambios, sino que se trata de un trabajo que requiere ciertos sacrificios, buena alimentación, descanso.

A la par de las actualizaciones de entrenamientos también estudia la licenciatura en Nutrición con el fin de complementar el trabajo, preparar a atletas de alta competencia.

El entrevistado menciona que después de la pandemia del Covid-19 muchas personas han prestado atención en su salud por lo que se ha incrementado la demanda de trabajo en los centros deportivos o gimnasios.

En ese sentido dentro de su preparación, pide a los deportistas que sean disciplinados, que sean constantes y que tengan motivación para lograr el objetivo.

Asimismo recomienda a los jóvenes que quieran cambiar su físico a acudir con especialistas y no dejarse llevar por las redes sociales que sugieren ciertos ejercicios que pueden ser peligrosos o el consumo de sustancias que también pueden causar males renales.

“Yo lo que recomiendo es que los chavos que quieran mejorar su condición física se acerquen con profesionales, con preparadores certificados que tiene conocimiento teórico y práctico porque en las redes hay muchos videos, que son ficticios, mal ejecutados y se pueden lesionar, también el consumo de productos, no todos son recomendables, hay algunos que te pueden causar males renales, mejor ir con un doctor o con un coach certificado”, puntualiza.