Isabella Viveros, campeona nacional, sueña con unos Juegos Olímpicos

Isabella Viveros Hernández de 13 años de edad, ya conoce lo que es ser triunfadora y fue luego de ser la mejor en el Campeonato Nacional Escolar de Campo Traviesa 2021 que tuvo como sede el estado de Tlaxcala.

La estudiante de segundo año de secundaria en la “Thomas Jefferson School”, sabe que puede llegar lejos si continúa por el camino que eligió dentro del atletismo y por eso busca día a día mejorar en cada entrenamiento que realiza con Star Runners.

Deportes Star Runners, semillero de futuros atletas xalapeños

En reciente visita a Diario de Xalapa con su equipo y en compañía de su papá, Édgar Viveros Domínguez, expresó el sueño que tiene como atleta, además lo positivo que es practicar un deporte.

“El título que logré en Tlaxcala me deja muy contenta y satisfecha, además también feliz por representar a Veracruz. Nunca había corrido campo traviesa y al darme cuenta de lo que logré, me motivé para comenzar a trabajar en un sueño que se llama Juegos Olímpicos”, dijo con firmeza la pequeña niña.

Mencionó que gracias a su tío que la invitó a participar en el club “ahora el atletismo se ha vuelto parte de mí, como un estilo de vida y me atrevo a decir que no dejaré de hacer esta disciplina. Antes no practicaba deporte y ahora gracias a él aquí estoy en el equipo y desde el momento que llegué, empezó mi carrera atlética”.

La campeona nacional dijo ser feliz, porque ve a sus padres, Édgar Viveros Domínguez y Heydi Emilia Hernández, “felices y orgullosos de mí por las cosas que he logrado. Ellos me dicen que todo lo que he ganado es gracias el esfuerzo que he hecho y eso es muy motivante”.

Para la deportista el practicar deporte le ha dado salud y “la oportunidad de conocer personas y eso para mi es muy valioso. La pandemia nos había aislado, pero ahora con este deporte el salir a otros lugares es muy bonito y excelente. A parte te mantiene sano, conoces lugares y otras niñas”.

Para Isabella no todo es deporte, también gusta de divertirse con su primos y amigos al ir a cine los fines de semana, momentos que aprovecha para romper la rutina de entrenamiento, sin embargo cuando inicia lunes se programa para retomar su trabajo con Star Runners, claro sin olvidar los quehaceres de su casa y tareas escolares.

“Realizar deporte es algo bastante importante, porque no sólo te mantiene sano físicamente, sino también la convivencia que tienes con otras personas y todo el apoyo que te brindan, pienso que es algo bastante bueno. No tiene que ser precisamente el atletismo, sino cualquier deporte es bueno, por eso invito a más niñas a que hagan una actividad física, les va a gustar mucho”.

“Si gustan venir al club serán bien recibidas. Aquí es muy bonita la convivencia, porque ya somos bastantes. Se van a divertir, además estarán haciendo algo y aprovechando el tiempo positivamente”, concluyó.