¡Llega a Perote FC! Joaquín Espinoza aportará su experiencia como Director Deportivo

El experimentado entrenador originario de Coatepec, Joaquín Espinoza fue seleccionado para ser Director Deportivo del Perote FC, importante y seria institución que participa en la Zona Sur de la Liga Profesional de Futbol (LPF), donde también juega el Xalapa FC.

Su gran experiencia llama la atención, pues cuenta con varios años en el futbol profesional como Director Técnico, puesto que será diferente al que ocupará con los peroteños, sin embargo, será fundamental su aporte.

Te puede interesar: Inició el Campeonato Nacional de Beisbol U15, en la ciudad de Xalapa

Espinoza Saldaña, quien es licenciado en Educación Física, platicó para Diario de Xalapa de su nuevo puesto con Perote FC.

Deportes Susana Hernández obtiene medalla de los 200 libres en evento de Chicago

¿Qué opina Joaquín Espinoza tras ser designado como Director Deportivo de Perote FC?

"Voy a ser el Director Deportivo, pues ya hay un director técnico, que es Alejandro Montes, de Guadalajara, muy buen entrenador y él fue el que pidió un Director Deportivo, se evaluaron varios y me tocó la fortuna de que yo trabaje", comentó.

Así mismo, indicó que le pidieron un proyecto y se los presentó, “y les gustó y lo vamos a dar a conocer en unos días; me voy a hacer cargo de la Casa Club, de los jugadores que lleguen extranjeros”, indicó.

Y continuó: “Vamos a hacer un centro de formación; hay dos colombianos, dos costarricenses, dos de Estados Unidos; hay una plaza club para 12, entonces vamos a darle fuerza con nuestros directivos que son: Luis Díaz y Luis Martínez".

Por la oportunidad que tiene, expresó que se siente halagado, “porque no soy nada todavía, me falta mucho, como siempre lo he dicho, voy a contribuir con un granito de arena, vamos a formar jugadores que es el objetivo, prepararlos, formarlos, pues para que tengan una oportunidad en una división superior, y sobre todo que sea federada, que es la que tiene más validez en hacer las cosas mejor que otras ligas alternas".

Leer más: Xalapa será sede de evento estatal de crossfit con más de 100 deportistas

Detalló que su objetivo es estar al pendiente de los jugadores que requiera el técnico, de buscarlos, "vamos a hacer un viaje a Costa Rica dentro de pronto, pero ya lo daremos a conocer en el proyecto que voy a presentarles".

Dijo que la directiva lo ha seguido, “y saben del trabajo que uno puede lograr hacer en conjunto con directivos, director técnico y cuerpo técnico, porque es un trabajo de todos, es un trabajo en equipo; les ha gustado como he venido trabajando últimamente”.

Explicó que actualmente trabaja como coordinador deportivo de la filial de Pumas en Monte Magno que es una filial de México: “cuando no tengo trabajo fuera, siempre me invitan a capacitar a los formadores y a estar al pendiente del crecimiento de cada uno de los niños tanto en la parte emocional con lo deportivo y ahí vamos; tenemos hoy en día 130 niños gracias a Dios en Pumas filial y entrenamos lunes, miércoles y viernes; martes y jueves en el Ferrocarrilero y por las mañanas trabajaré en Perote".

Explicó que actualmente trabaja como coordinador deportivo de la filial de Pumas en Monte Magno que es una filial de México / Foto: SeppH | Pixabay

Pide mirar a Perote FC

Comentó que le gente debe mirar a Perote y la región, pues tiene un proyecto importante Luis Martínez, Luis Díaz y el profesor Alejandro Montes, “porque ellos inician una parte del proyecto y yo llego con otra parte diferente para poder sumar con ellos, entonces que la gente de Perote vea, que se den una vuelta los padres, sobre todo los que tienen hijos que andan entre los 15 años para adelante, que es con lo que han iniciado ellos”.

Por último, aceptó que es completamente diferente lo que hará ahora, sin embargo, su nueva encomienda va de la mano con el director técnico, “hay que darle herramientas a él, hay que buscar; la directiva confía en mí de que uno pueda buscar jugadores de calidad, que se diga esos los podemos preparar, y a lo mejor algún día ayudarlos para que brillen en nuestro en Primera División o en otro país", concluyó.