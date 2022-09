A sus 19 años ya es toda una experta en taekwondo: la historia de Estrella Pimentel

Chocamán, Ver.- El cariño de sus familiares y amigos la impulsa a dar lo mejor en cada competencia y es esto lo que ha motivado a Estrella Marlen Pimentel Quijano para conseguir estar en la selección estatal de taekwondo y representar a Veracruz en los próximos juegos nacionales.



De la mano de su entrenador Azarel Lainez Peña los retos han sido más fáciles, con una mentalidad de esfuerzo y triunfo la joven de 19 años originaria de Chocamán ha conseguido colocar el nombre de este municipio en un lugar muy en alto, algo que hacia muchos años no se veía.



"Me siento muy contenta y entusiasmada de representar a mi municipio y a mi escuela, para mi es una meta que Chocaman se esté dando a conocer por sus deportistas o cultura. Quisiera ser una inspiración para los niños, impulsarlos a ser mejores deportistas y mejores personas", expresa Estrella.

El pasado fin de semana la joven acompañada de 4 taekwondoines de la escuela de Chocaman ganaron su lugar en la selección Veracruzana de deporte escolar y ya se preparan para el Nacional en donde buscarán el pase a Brasil.

Cinta negra que costó años de esfuerzo y disciplina

Desde hace 8 años entrena taekwondo, invitada por su hermana quien la adentró al mundo del deporte, comenta han sido años de entrenar y ser constante.

"El taekwondo es una forma de vida y te forja como persona, me gusta la disciplina y me ha ayudado, me hace sentir bien competir y sentir el apoyo de las personas que me rodean", explica la taekwondoina.

Estrella sueña con ser sobrecargo, se encuentra estudiando idiomas y la ilusión de poder compaginar el deporte con una profesión es algo que siempre está en su mente.

Estrella participará en los Juegos Estatales Populares 2022

"Yo quisiera que los niños entendieran que estar en taekwondo es entrar como a una segunda familia, porque el cariño que se le tiene al escudo de esta escuela es algo que se va amando, porque el tae te ayuda en la vida, como en persona, una forma de disciplina, para ser más ordenado, para acatar las órdenes del maestro, escuela y entrenamiento", afirma.

Será en próximas fechas que Estrella participe en los Juegos Estatales Populares 2022 en donde está confiada junto con su entrenador de colgarse una medalla más fruto de su esfuerzo.

