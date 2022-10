Luis solamente quería una vida más sana... ahora es un reconocido atleta del fisicoculturismo

Veracruz, Ver.- Luis Fernando Hernández Acevedo solo quería ponerse en forma para alcanzar una vida más sana a través de una buena alimentación y el ejercicio sin imaginar que se convertiría en un atleta del fisicoculturismo.

En entrevista para Diario de Xalapa relata que hace un año atrás no estaba conforme con su peso por lo que decidió meterse al gimnasio y buscar orientación con una nutrióloga para poder bajar esos kilos que le molestaban.

Asegura que “se metió con todo” al gimnasio y fue ahí que conoció a un competidor de fisicoculturismo que lo animó a participar en lo que sería su primera competencia.

Deportes Pentathlón Xalapa: Celebran aniversario de la Subzona con graduación de cadetes

“Yo no tenía planes de competir en nada, mi idea era bajar de peso, estar en forma la verdad no tenía mucho conocimiento del fisicoculturismo, si había visto en alguna ocasión, pero nunca imaginé entrenar para eso, pero en el gimnasio conocí a una persona que ya había participado, me dio curiosidad y empecé a animarme, el me ayudo a entrenar”, menciona.

Cuatro meses después llegó su oportunidad para participar en el Mister Totonaku que se celebró en la Arena Veracruz en el pasado mes de mayo.

¿En qué categorías participó Luis Fernando?

Luis Fernando participó en dos categorías: principiantes y culturismo clásico, obteniendo el primer lugar en ambos.

“En mi primera competencia me lleve el triunfo en las dos categorías, realmente nunca lo hubiera creído, pero estoy muy contento y me sigo preparando para lo que viene”, menciona con gran emoción.



Actualmente Luis Fernando combina su trabajo con el ejercicio con miras a participar en su segunda competencia que se llevará a cabo en marzo del próximo año.



Aunque trabaja 12 horas al día, no deja de hacer ejercicios y en casa su mamá lo apoyó para apegarse al régimen alimenticio que como atleta debe tener para ganar el volumen para la competencia.

Luis Fernando participó en dos categorías: principiantes y culturismo clásico, obteniendo el primer lugar en ambos | Foto: Cortesía | Luis Fernando Hernández Acevedo

externa.Una de sus satisfacciones además de convertirse en atleta y ganar en su debut es que en su familia ha logrado hacer cambios en la alimentación pues

Luis Fernando asegura que “se metió con todo” al gimnasio y fue ahí que conoció a un competidor de fisicoculturismo, que lo animó a participar | Foto: Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

Luis Fernando concluyó sus estudios de bachillerato y aunque hizo una pausa en su educación pretende regresar a la escuela para prepararse en Educación Deportiva o Nutrición que son las carreras que le llaman la atención y que pueden ayudarlo a transformar la vida de las personas hacía una cultura de ejercicio y buena alimentación.