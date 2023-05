Mexicah cuenta con programa gratuito de reclutamiento para niños y niñas

La temporada de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa) está por arrancar y Mexicah de la Universidad del Conde tomará parte con cuatro categorías, por lo tanto se encuentra en duros entrenamientos para alcanzar su mejor nivel y encarar este torneo de corte nacional.

Es por eso que la organización que cuenta con un programa único de reclutamiento gratuito, invita a niños y niñas a sumarse a la institución que recientemente inauguró su campo de juego que ahora luce con pasto sintético.

Las categorías que arrancarán la temporada de Onefa contra Zorros Dorados son: Pre-Infantil, Infantil Especial, AA y AAA, sin embargo, siguen reclutando a nuevos jugadores, pues falta un mes para arrancar este camino.

Deportes

Mexicah de la Universidad del Conde actualmente cuenta con una matrícula de 140 jugadores repartidos en sus diferentes categorías y todas ellas se encuentran entrenando diariamente de 17 a 20 horas, pues el 3 de junio tendrán su primer duelo de pretemporada en Puebla contra Panteras.

Parte del entretenimiento de las dos categorías más grandes incluye gimnasio, que por cierto fue ampliado para mayor comodidad de los jugadores.

Rubén González, parte del staff de la institución, platicó que en las cuatro categorías infantiles hay buen número de jugadores y que están concentrados, pues desean ser los mejores en la Onefa.

Explicó que anteriormente jugaban en Ofamo, liga competitiva, pero ahora en Fademac y Onefa es bastante diferente, “por el nivel competitivo, la exigencia, precisamente es a donde queremos llegar y competir contra la mejor del país”, dijo.

De los entrenamientos que realizan, comentó que son de 17 horas a 20 horas y que a las 17:30 horas, son entrenamiento en las categorías infantiles y que se hacen por separado para tener un mejor control para que sea mejor el coacheo.

Respecto al reclutamiento, dice: “Recibimos a niños y niñas en las cuatro categorías. Una categoría está bastante nutrida con alrededor de 35 niños. En las otras estamos mermados un poco, es un poco irregular el número, pero sí tenemos varios, por lo tanto, continuamos recibiendo a los que se quieran integrarse”.

La Universidad del Conde se encuentra en la carretera Antigua a Coatepec, en la colonia Mariano Escobedo y los entrenamientos son dentro de las instalaciones.

Recientemente colocaron pasto sintético y remodelaron el gimnasio, pues desean que todos los jugadores tengan lo mejor para alcanzar el éxito, objetivo del propio rector de la universidad.

“Para ser parte de nosotros, lo que pedimos es que un adulto o tutor los lleve a entrenar, que llevan tenis y que les guste el compromiso y con eso la universidad se compromete de enseñar y formarlos como jugadores, mejores atletas y personas”, dijo.

Y agregó: “Aquí lo que necesitamos es que los padres de familia traigan a sus hijos y nosotros les brindamos toda la utilería, uniforme, viajes, todo lo cubrimos, alimentos y es gracias a nuestro rector Marco Antonio Conde Perez y la directiva. Todo es complemente es gratis”, puntualizó.

Por último recordó una frase del rector: “Hay muchas frases que se nos ha quedado como la que dice nuestro rector, no hay excusas, no hay pretextos, no debe haber. Sino tienen dinero, aquí se te apoya y si hay algún jugador que no pueda venir, vemos la manera de ir por él, porque queremos que sean un buenos atletas, jugadores y buenos estudiantes, es por eso que pedimos que la calificación en todos lo niveles educativos se de mínimo 8.3”, concluyó.