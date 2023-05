¡Pequeño con talento! Roberto busca ser futbolista profesional y veterinario

“Para mí el futbol es vivir la vida relajada, además me ha enseñado a no rendirme y vivir muchos aprendizajes, pero sobre todo la diversión. He aprendido a jugar y valores como el no rendirme nunca, esforzarme al máximo, jugar en equipo y ser amigo de los amigos”, dijo el futbolista Roberto Enrique Aguas Quiroz.

¿Cómo inició Roberto Enrique en el futbol?

Él inició a jugar futbol a los 6 años de edad y el primer día que tocó el balón mostró genialidad; actualmente tiene 7 años de practicarlo y lo hace destacadamente con equipos que ha participado, entre ellos el legendario Delfines de Xalapa.

Actualmente el hijo de Jesús Alberto Aguas Ruiz e Inocencia Quiróz Beatriz, estudia el primer año de secundaria en la General 5, “Manuel R. Gutiérrez” con promedio de 9.3, entonces ha ganado su derecho a desarrollarse en el futbol, pues sus padres al verlo aplicado, le abren las puertas a sus sueños para que los persiga.

“Nosotros como padres lo que queremos es que sea buena persona y este deporte le inculca eso con valores y cosas positivas para que en un futuro luche por sus sueños, porque en la vida siempre se debe estar trabajando para obtener buenas cosas”, dijo Jesús Alberto Aguas, padre del futbolista.

“Él desea ser profesionista y llegar a jugar en Primera División, pero como él dice, sino se puede, pues buscará una beca para continuar con sus estudios, pues él desea ser veterinario o fisioterapeuta”, explicó.

El futbolista actualmente juega con Pumas Fovissste, pues al terminar la temporada de la Liga Premier, lo invitaron a reforzar al equipo “universitario” en la categoría Sub 13 y como siempre, lo hace muy bien.

¿En qué equipos ha jugado?

La experiencia de Roberto Enrique la fue adquiriendo con Delfines de Xalapa, Cejuver, Iniciativa 7 y Deportivo Xalapa, además cuenta con títulos con Delfines de Xalapa en varias ligas nacionales y uno en la Del Valle, mientras con Cejuver, logró el título de la Liga Premier.

Cuenta con participaciones en eventos nacionales, como la Global Cup que se realizó en León, y torneos desarrollados en Querétaro y Guadalajara, este último fue en la Copa Chivas con los “cetáceos” con los que llegó hasta las semifinales.

Antes de ingresar a Pumas Fovissste con el que juega en la Del Valle, participó con Iniciativa 7 en la Liga Nacional de Futbol Zona 5.

“Quiero llegar a jugar profesionalmente, si pudiera en Primera División sería algo muy padre, pero si no se puede, echarle muchas ganas a mis estudios”, platicó el deportista para Diario de Xalapa.

Orgullosamente mencionó que le gustaría jugar en las Águilas del América, mientras que en Europa con Barcelona o Real Madrid, además en su planes universitarios está la carrera de fisioterapeuta o veterinario.

“La profesión que me gustaría es ser veterinario, porque me gustan los animales, pues no me agrada verlos mal y menos que los maltraten por eso deseo ese estudio, también pienso en ser fisioterapeuta, porque me gusta ayudar a las personas, a que no se sientan mal”, explicó.

¿En qué posiciones se ha desempeñado?

Las posiciones que ha desempeñado son la contención, delantero, defensa central, medio y extremo derecho con resultados positivos para sus equipos. También conoce lo que es ser campeón de goleo, pues con Delfines de Xalapa en la Liga Permanente hizo 18 goles.

No todo es fut para él, porque cuando no está entrenando, jugando futbol o estudiando, “me gusta leer, si no, veo películas, series, pero me gusta leer el futbol, el paraíso, los animales, la naturaleza y la galaxia, en cuanto a películas que sean de futbol o que me dejan algún aprendizaje, pero siempre busco algo que me motive”, dijo.

Por todo lo que ha logrado agradece a sus padres y entrenadores, porque sabe que el apoyo de ellos es fundamental para lograr sus objetivos.

“Le agradezco a mis papás, a ellos les digo que muchas gracias por el apoyo y que algún día se los agradeceré económicamente y también loa ayudaré. También a mis profesores que me han enseñado muchas bases, valores y aprendizajes, ellos son: Miguel Caballero, Omar Gómez y Demétrio Libreros”, comentó.

Por último le recomienda a los niños y niñas, “alejarse del celular, porque no te deja nada bueno, que mejor se pongan a practicar un deporte, como el yoga, ejercicio o caminar para no estar inactivos. Recomiendo ampliamente practicar cualquier actividad deportiva, les hará muy bien”, concluyó.