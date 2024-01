Jessica Elizondo y el basquetbol, una pasión que la ha hecho brillar: la historia

La xalapeña Jessica Elizondo actualmente pasa por un gran momento dentro del basquetbol profesional, pues es parte del staff del equipo Halconas Rojas de Veracruz en la LNBPF, además es directora de la Academia de Halcones Rojos.

Esta etapa la cumple con mucha responsabilidad y profesionalismo como siempre lo ha hecho desde que jugó basquetbol en ABE y como profesional, igualmente como entrenadora con equipos élites.

Deportes Xalapa será sede del abierto Veracruzano de Atletismo Máster “Celia Cruz Martínez”

En entrevista exclusiva para Diario de Xalapa, contó que es parte del equipo Halcones Rojos Femenil, al ser team mánager, además de directora de la academia. Mencionó estar en periodo vacacional en la academia y que el 8 de enero regresarán a las actividades, mientras que en febrero el equipo profesional femenil iniciará pretemporada.

Dijo que cumplirá un año con la institución, “y me siento increíble haciendo lo que me gusta y en casa muy feliz”, destacó la exjugadora, quien además, agregó que la afición de Veracruz quiere mucho el basquetbol, “en general todos los deportes, pues recuerdan al equipo anterior y este año que llegó el profesional otra vez lo recibieron con los brazos abiertos", comentó.

Esta etapa la cumple con mucha responsabilidad y profesionalismo como siempre lo ha hecho | Foto: Cortesía | Jessica Elizondo

Destacó que la faceta que ahora vive nunca había experimentado ese nivel, sin embargo, dijo que es una etapa más que este deporte le ha dado y ahora como directivo de la Academia: “es algo totalmente nuevo y espero que todo vaya de maravilla”.

Aceptó que la dirección de la academia no es sencilla la tarea, pues tiene a cargo a más de 200 niños con los que inició hace 9 meses desde cero: “no nos esperábamos que fuera tan rápido y ha sucedido y el tener a mi cargo nueve entrenadores y 200 niños, además ser del equipo profesional, es algo difícil, pero a la vez encantador", afirmó.

Es parte del staff del equipo Halconas Rojas de Veracruz en la LNBPF | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

¿QUE LE HA DADO EL BASQUETBOL?

El basquetbol le ha dado resiliencia y la capacidad de sobreponerse a la adversidad, “el hecho de caer y levantarte, volverme a caer y levantarme, eso el basquetbol me lo ha dejado como enseñanza de vida, además ha sido la persistencia. Otra cosa que actualmente lo llevo mucho conmigo, es el estudio que tiene que ir de la mano con el deporte, el siempre prepararte, siempre estar listo para cualquier situación, eso creo que te lleva lejos", dijo.

Además, indicó que se debe tener humildad, los pies en la tierra, “y amor por el baloncesto, amor por el deporte. Además para lograr cualquier cosa, la familia siempre debe estar, sin la familia no se logra nada".

Te puede interesar: Destacada deportista y entrenadora: Jessica Elizondo sigue triunfando en el baloncesto

Un punto muy importante que dijo fue que para que un niño o niña triunfe deben estar de cerca sus padres: “pueden tener muchas aspiraciones, pero si la mamá o el papá no los llevan y no los acompañan y no están de la mano, pues no somos nada sin ellos, al final del día que la familia siempre esté con ellos durante todo el proceso que los acompañe y que siempre estén ahí para darles un aliento, una palmada, o un regaño, eso siempre es importante, por supuesto que la familia es clave y en mí lo fue”, dijo.

Deportes Halcones Rojos Femenil, listas para iniciar la pretemporada

¿QUÉ OBTIENEN LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL BASQUETBOL?

"Evidentemente más allá de lo físico que te puede proporcionar salud y todo, emocionalmente te mantiene estable, te da una sensación de felicidad y te forja carácter, disciplina, te enseña a respetar al otro, te da reglas, tienes un compromiso no solamente contigo sino con las demás personas al hablar de un deporte de conjunto.

Pero si es individual tienes un auto compromiso. Yo creo que si tuviéramos más deportistas en la sociedad tendríamos un cambio, porque tenemos esa capacidad de poder retarnos día a día y superarnos a nosotros mismos y eso el deporte lo hace naturalmente".

Por eso dice: "Tomen un sueño es importante soñar, pero más importante es trabajar por el sueño y poner manos a la obra en el sueño y no quitar el dedo del renglón, ir para adelante, ser humildes y hacer todo con amor", concluyó.

Jessica Elizondo está por cumplir 29 años dentro del “deporte ráfaga” con el que ha participado en olimpiadas nacionales, donde logró un tercer lugar a nivel nacional, en la UV se clasificó a Cinabe, ahora ABE; 7 años jugó como profesional y fue coach de Guerreros Xalapa al que instaló entre los mejores cuatro del país en Cibapac.

También dirigió a Abejas de León en la Liga Sisnova, además fue asistente de Pedro Carrillo con Mineros de Zacatecas en el varonil y ahora es asistente team del equipo profesional femenil Halconas Rojas y directora de la Academia.