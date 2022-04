¡Todo un ejemplo! El atleta de 80 años Adiel sueña ser campeón en 800 metros

Adiel Ramírez López atleta xalapeño de 80 años de edad, cuando comenzó a practicar el atletismo en 1953, en su mente nació el deseo de ser campeón nacional e internacional, por lo que día a día buscó ese objetivo.

Las oportunidades que tuvo siempre las aprovechó compitiendo contra atletas fuertes de varios lugares del país, sin embargo no logró lo que hasta el momento sigue buscando que es romper una marca.

En días pasados pudo ir con un grupo de atletas al Campeonato Nacional Master en Morelia, Michoacán, pero no logró realizar el viaje con sus compañeros por falta de apoyo; en esa competencia iba con le idea de romper una marca olímpica en 800 metros planos en su categoría.

Leer más: ¿Vibraste con el maratón xalapeño?, los resultados de todas las categorías

Deportes Nada frena el vuelo de atletas veracruzanos: Van al nacional de Conade

“Recuerdo que le llamé al profesor Ángel Luis Ceja, quien estaba gestionando el apoyo de transporte, para decirle que mi maleta estaba lista con todo lo que un atleta debe llevar, pero mi sorpresa fue el saber que no asistiremos, porque no hubo respuesta positiva”, detalla.

Además agrega: “Saber esto fue una tristeza y fracaso, se me cayó el mundo el saber esto, por eso vine con ustedes para que trasmitan el mensaje a las autoridades de que hay muy buenos atletas en Xalapa que necesitan apoyo y que se pierden precisamente por no recibir ayuda. El evento al que íbamos es un Campeonato Nacional de Adultos Mayores y estábamos ilusionados, pero no cumplieron”, lamenta el atleta.

Aunque por ahora deberá esperar, dice que seguirá con el mismo objetivo que es ser campeón en su distancia, por lo que reprogramará su entrenamiento que hace en la Estación y Normal Veracruzana, “porque tengo que cumplir mi sueño que desde pequeño me propuse y se que voy a cumplirlo, porque ya es hora, le verdad no quiero irme de este mundo sin cumplir ese objetivo y se que podré hacerlo”, sentenció.

Aunque por ahora deberá esperar, dice que seguirá con el mismo objetivo que es ser campeón en su distancia | Foto: Pexels

Atleta de historia

El atleta practica el atletismo en forma desde 1953 y fue gracias a la insistencia de su madre, quien lo impulsó al deporte para que en un futuro no padeciera ninguna enfermedad.

Ramírez López es egresado de la escuela primaria “Graciano Valenzuela”, de la Antonio María del Rivera, primera generación y también de la primera generación del Artículo Tercero. Estudió en la Universidad Veracruzana para profesor de preparatoria de la que recientemente se jubiló.

Como deportista inició en la calle Centroamérica en donde sólo tierra y piedras predominaban la rúa.

Recuerda las palabras de su madre: “Comencé a correr por consejo de mi mamá que me dijo que hiciera deporte para cuando fuera viejo no sufriera, aunque ella no sabía de deporte me repetía constantemente y no le entendí hasta que pasé los 15 años de edad. En la actualidad gracias eso tengo salud física y mental. Es verdad mis movimientos no son tan rápidos por mi edad, pero sigo fuerte sin necesidad de que me estén ayudando a realizarlo. Esto es gracias a la salud que me ha dado el atletismo y los maestros de la Graciano Valenzuela y Antonio María del Rivera, pero sobre todo por impulso de mi señora madre”, recordó.

Las distancias que domina son: 400, 800 y mil 500 planos | Foto: Pexels

Competencias

Adiel Ramírez ha participó en eventos estatales y nacionales en categorías infantil, juvenil, mayor y adultos mayores con logros importantes para el estado, uno de ellos fue en el campeonato infantil que logró en la Ciudad de México siendo reconocido su esfuerzo en palacio por Antonio M. Quirasco, a principios de 1960.

Las distancias que domina son: 400, 800 y mil 500 planos.

“Mi mejor marca en 800 fue de 1 minuto 52 segundos en la Ciudad México en un evento llamado Campeonato Internacional de la Juventud Mexicana”, recuerda.

El deportista quien tiene 35 años de casado con doña Francisca Hernández López con tiene 10 hijos, 8 nietos y 4 bisnietos, le pide al gobernador “que hable con la gente que está al frente del deporte, que nos apoyen en lo que necesitemos y yo personalmente le daré el campeonato que deseo ganar, sólo le pido que no nos abandonen y no olviden a los atletas de todas las edades”, concluye.