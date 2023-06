Sergio Aguilar, pilar importante del levantamiento de pesas en Xalapa

Sergio Aguilar Sánchez es un referente del levantamiento de pesas en la capital veracruzana, pues es un entrenador que comparte sus conocimientos a las nuevas generaciones y lo hace desde el “California Gym”.

El destacado coach cuenta con 70 años de edad y mantiene una salud inmejorable gracias al deporte de los “fierros”, disciplina que practica hace 48 años; ahora como entrenador lo hace mucho mejor. La salud que mantiene dice que es gracias al deporte, y la fuerza que adquirió es por realizar fisicoculturismo desde 1978.

¿Por qué es bueno hacer deporte?

“El practicar deporte, tiene muchas ventajas; en primer lugar te mantiene sano, te da mucha resistencia en tus huesos, en tu sistema óseo, en tus músculos, soportas más una enfermedad que una persona que no se dedica a esto”, comentó Aguilar Sánchez,

“Todos los deportes son muy buenos, cualquier deporte, es muy bueno para la juventud, pero éste en especial que es el mío, se los recomiendo a todos, porque te da mucha salud y mucha fuerza”, expresó.

Entrenador ha formado a centenas de jóvenes | Foto: Luis Hernández

Para él, el levantamiento de pesas “es todo para mí, por los años que llevó aquí es mi forma de vida y no lo voy a dejar hasta que Dios me deje hacer ejercicio”, mencionó. Para Diario de Xalapa, don Sergio expresó que como competidor quedó bastante satisfecho, pues a los dos años de iniciar, ganó el Míster Xalapa absoluto, en 1980, mientras que en 1982, ganó el Mister Centro del Estado y en 1984, ganó el Míster Veracruz absoluto.

“La verdad estoy muy feliz por todo esto, además competí en la Ciudad de México, aunque no tuve la suerte, pero fuí y también a Villahermosa, además de todo el estado de Veracruz. Los premios que te mencioné son ganados en 30 años de competencia con muchos trofeos; en casa llegué a contar más de 70 trofeos”, detalló.

Su inició en la disciplina, recuerda que fue en el gimnasio de Bomberos, único que había en ese momento, y lo hizo junto a grandes deportistas de las pesas, como Martín Blanco, Jorge Barrientos, Francisco Mares y muchos otros más.

Y aunque son muchos los logros para él, lo más importantes fue la salud y ser un buen ejemplo para su familia, hijos y ahora nietos.

Recuerda que el deporte de las pesas le llamó la atención después de practicar el atletismo cuando cursaba la secundaria y preparatoria, “porque me dediqué al atletismo también; fuí velocista en el Estadio Xalapeño, con el difunto Arvizu y José Luis Ceja”, platicó.

¿Qué opina del uso de complementos y suplementos alimenticios?

Actualmente existen muchos complementos que utilizan los que practican este deporte, algo que don Sergio no conoció en su etapa de competidor, por lo tanto su cuerpo como sus compañeros de esa época, era natural, algo que igualmente le beneficia en su vida, pues al no usar fármacos su cuerpo se encuentra sano, con lesiones naturales de entrenamiento de competencias, pero en perfectas condiciones.

“Cuando iniciamos no había nada de fármacos, como lo hay ahora, antes todos los que competimos en ese tiempo, éramos naturales” Con los fármacos de ahora, hay mucha ventaja, ahora hay muchas sustancias que te dan fuerzas, rendimiento, en cambio antes era a base de alimentación con verduras, era lo que había antes, no que ahora trae mucho químico que son malos para nuestra salud”.

Sergio Aguilar inició en 1978, y desde entonces no deja las pesas; la última competencia la hizo a los 55 años de edad en 2008. Esa competencia fue en la Normal, en el Míster Xalapa, “donde me dí el lujo de ganarle a un Crisanto, al difunto Carlos que estaba en el Egrus, a Melitón y a varios que eran más jóvenes y entrené en alguna ocasión. Ese día que gané todos me felicitaron por ese triunfo, pues no se lo esperaban”, recordó.





¿Dónde está el California Gym de Sergio Aguilar?

Los que gusten ir a su gimnasio el “California Gym”, dice que lo primero que van a encontrar entrenamientos se antaño, “los que hacían los primeros Míster Olímpica, en segundo lugar, más que nada atención personalizada sin ningún costo, apoyándolos en cuestión alimenticia por el mismo costo de mensualidad, yo les doy todo ese tipo de apoyo. Pueden venir de 5:30 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes; sábado de 7:00 a 15 horas y domingo descansamos; mi teléfono es 2281790000 y el costo de mensualidad es de $300 pesos mensualidad, y 250 estudiantes”, concluyó.