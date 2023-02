Adriana Rodríguez encontró en el running más vida y vitalidad; la edad no es una limitación, dijo

Cuando inició a practicar el running Adriana Rodríguez, no imaginó su alcance en ella misma, pues creía que a su edad no lograría avanzar, sin embargo, fue todo lo contrario, pues ahora con 6 años de experiencia su vida es otra.

La deportista xalapeña inició a realizar el running al ver a su hermano en una carrera, algo motivante para ella, pues fue testigo del ambiente que existe en las competencias.

Además en su interior algo le decía que debía hacerlo de inmediato, y lo hizo; ahora con 30 kilogramos menos desde su primera día del running la motivan a continuar por este camino de salud física y mental.

Adriana actualmente cuenta con 50 años de edad y pertenece a la Liga Runners Veracruz, club de entrenamiento conformado por mujeres y hombres que se dan tiempo para realizar actividad física.

En plática con Diario de Xalapa, la señora Adriana comenta que ha participado en más de 100 carreras entre Xalapa, Veracruz puerto, Puebla, Ciudad de México, Tampico y próximamente Cancún.

El running le cambió la vida

Dice que gracias a la práctica de este deporte, lo positivo es que conoce a muchas personas, además que su cambio de vida fue muy importante y gratificante, "porque te llenas de energía, te llenas de vida, te vuelves vital. En mi caso de ser una mujer totalmente sedentaria que se la pasaba en casa sin hacer nada productivo por la salud. Este cambio que ahora tengo rodeada de amigos que te inyectan energía, creo que todos los días son el momento más importante de mi vida”, indicó.

Aunque existe un sacrificio, Adriana lo disfruta al máximo pese a los horarios de entrenamiento, pues en algunas ocasiones debe despertar a las 4 de la mañana para realizar distancia con su equipo.

La vida que ahora tiene como runner le da felicidad y salud, por lo que invita a mujeres a practicar el deporte.

“Ojalá lo hagan, que se animen, el primer paso es difícil, pero una vez que se da, va uno solo. Los cambios son positivos, graduales, pero positivos. Lo repito de nuevo, la salud, la vitalidad que se adquiere es fabulosa”, expresó.

Y agregó: “el círculo de amistades que se encuentra uno en este camino es fabuloso. Invito a todo el mundo a que se integre, que empiece poco a poco, empezamos con un kilómetro, caminando y se va aumentando las distancias y nos hacemos poderosas”, remarcó.

¿Cómo puedo ser parte de la Liga Runners Veracruz?

La Liga Runners Veracruz dice tiene las puertas abiertas para cualquier persona que desee practicar el deporte: “entrenamos todos los jueves a las 19:30 horas en el Estadio Xalapeño y constantemente publicamos en Facebook donde nos moveremos para otros entrenamientos. Al ser madres, esposas o trabajadores, intentamos adaptarnos con los horarios. Tenemos un grupo que nos ponemos de acuerdo en las madrugadas para irnos a correr. A las 6 de la mañana, nos reunimos para hacer las cuestas en las Ánimas, así que anímense”.

En cuanto a la preparación que está realizando la deportista, dijo que va enfocada al Maratón de la Atenas Veracruzana en la que participará con su equipo, por lo que parte del entrenamiento lo realiza en Alchichica con el objetivo de realizar largas distancias.

Respecto a los equipos de entrenamiento que existen en Xalapa, explica que son muy fuertes y reconoce que la Liga Runners es pequeña, pero fuerte, además uno de sus objetivos es motivar y atraer a la gente a la práctica deportiva.

“La señoras que están intentando empezar no le tengan miedo a esos equipos grandes, nosotros somos un equipo chico que intenta impulsar a la gente desde el principio y vamos acompañándolas. Que no le tenga miedo al correr, somos mujeres muy poderosas y podemos hacer todo lo que nos propongamos”.

“Me siento extraordinariamente bien, jamás me imaginé, sabiendo en retrospectiva, pensaba en las mujeres de 50 años que estaban grandes limitadas para hacer muchas cosas, hoy en día a mis 50 años me siento más vital y jovial que nunca. A todas las mujeres les digo que no le tengan miedo a la edad y que aprendan a disfrutarla y explotarla, porque somos mujeres qué podemos hacer muchas cosas a nuestros 50 años”, concluyó.