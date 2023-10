No caigas en la tentación: lista de daños que causa el eclipse si lo miras de forma directa

Aunque pareciera tentador, no se debe observar el eclipse solar directamente, ni indirectamente, porque hay riesgo de un retinopatía, que significa, que habría un daño irreversible, explica el oftalmólogo Mario Alberto de la Cueva Mateos, especialista en retina médica y quirúrgica. Advierte que el daño a la visión central puede pasar en cuestión de segundos si se observa el sol directamente.

En entrevista, el oftalmólogo pidió a la población no mirarlo tampoco a través de un cubo de agua ni con lentes obscuros, de soldadura o polarizados ya que ninguno de estos sirven para la ocasión.

Previo al eclipse que será visible en varias ciudades del país, el especialista expuso que no es recomendable que la población observe el sol este día durante el eclipse solar, “ni siquiera por unos segundos porque creen que no les afectaría y sí es perjudicial”.

Lo único recomendable para observar el fenómeno es hacerlo con lentes para eclipses certificados por la norma ISO 12312-2 y aún con ello, la recomendación es no ver el sol durante más de 30 segundos, aunque se utilicen dichos instrumentos.

¿Por qué causa daño observar el sol?

De la Cueva Mateos Explica que la radiación del sol está todo el tiempo pero no la observamos directamente. El ojo tiene dos lentes y su trabajo es enfocar la luz directamente en la retina y justo el área de mejor visión se llama fóvea. Entonces si se ve directamente al sol sucede que la radiación solar llega a la fóvea y produce un daño irreversible porque si se quema ya no se puede hacer nada.

La fóvea es una hendidura poco profunda y amarillenta situada en el centro de la mácula, por lo que es responsable de la mayor parte de la agudeza visual total. Es el lugar donde se enfocan los rayos de luz que llegan a la retina.

El oftalmólogo Mario Alberto de la Cueva explica que el problema con el eclipse es que a muchos les da curiosidad y voltean por segundos a observar.

Indica que por ahí se ha dicho que se puede mirar a través de poner agua en una cubeta, pero eso es mentira es lo mismo, porque es reflejada “y eso tampoco se debe hacer”.

La única forma de ver el eclipse es reflejado a través de una pared, pero no directamente en una cubeta con agua, eso también afecta este sentido.

Lo recomendable es verlo de forma indirecta. “Lo mejor es evitar mirar directo al cielo para cuidar la vista”, reiteró.





¿Se venden los lentes para ver el eclipse?

En la zona centro, en plazas comerciales, no se apreció ayer la venta de lentes para observar el eclipse solar de hoy. En ferreterías que venden lentes para soldadura comentaron empleados que no ha habido una venta anormal. En línea si hay anuncios.

Enrique Fernando Atlas Frías, propietario de Atlas Equipos de Seguridad, comenta que ellos no tienen lentes para este fenómeno solar, “y la gente ya no busca cualquiera porque ha habido mucha información y se sabe que los lentes para soldar no son adecuados para ver al cielo”.

Expone que hay muchos organismos científicos que han informado a la población para evitar que se dañen la vista.

Sin embargo, en redes sociales se promocionan lentes para eclipse solar en 50 pesos. Varios portales mostraban publicidad donde mostraban lentes especiales con un precio entre 50 y 60 pesos.