Veracruz, el estado con más especies de luciérnagas, ¿sabes cómo producen su luz?

¿Recuerdas la última vez que viste una luciérnaga? Muchas personas en Xalapa solían verlas rondar cerca de sus hogares, en pequeños sitios como áreas verdes o parques. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades ha complicado poco a poco el poder contemplarlas.

Hoy no es tan común verlas a menos que sea en lugares con mucha vegetación o poca luz. Las luciérnagas son parte de los insectos que cuentan con la capacidad de cautivar a chicos y grandes, pero te has preguntado alguna vez, ¿cómo es que brillan? Te mostramos más sobre las grandiosas luciérnagas.

¿Cuántas especies de luciérnagas existen?

Alrededor del mundo existen cerca de 2000 especies de luciérnagas y pueden encontrarse en lugares con climas cálidos o regiones templadas, especialmente en sitios con altos índices de humedad como en nuestra región.

De acuerdo con el Instituto de Ecología (INECOL), en realidad las luciérnagas son escarabajos que pertenecen a la familia denominada Lampyridae.

Este tipo de insectos se pueden encontrar durante todo el año, sin embargo, abundan más durante los meses de junio hasta agosto.

¿Cómo y por qué brillan las luciérnagas?

Las luciérnagas tienen la capacidad de emitir luz debido a que tienen órganos lumínicos que se sitúan debajo de su abdomen y se da mediante una reacción química llamada bioluminiscencia. La luz la producen cuando absorben oxígeno y se combina con células que contienen la sustancia luciferina.

Es mediante dicha sustancia que se puede generar la luz, ya que contiene elementos para producirla mediante el oxígeno.

Un estudio publicado en la Revista de la Sociedad Química Estadounidense, Journal of the American Chemical Society por sus siglas en inglés, revela que el oxígeno que ayuda a que se origine el brillo no es el "oxigeno convencional", más bien uno denominado anión superóxido.

El anión superóxido contiene electrones adicionales que contribuyen con todo el proceso anteriormente mencionado.

Existe un motivo para que las luciérnagas emitan dicha luz, ya que esto ayuda para que puedan encontrar parejas y brilla de forma intermitente, es decir, parpadean. Existe una teoría la cual señala que otra función es para protegerse de los depredadores.

Éstos maravillosos insectos iluminan las noches en el campo, recuerdan nuestra niñéz persiguiendo y jugando con éstas pequeñas y mágicas 'linternas'; hoy tristemente las #luciérnagas están disminuyendo sus poblaciones por la deforestación y uso de agro tóxicos en el campo.🤗🤩 pic.twitter.com/djnrlZAblU — RONY ECOLÓGICO ♻️ (@agropecuario_b) July 5, 2022

Veracruz, el estado con más especies de luciérnagas

De acuerdo con el Instituto de Ecología (INECOL), el estado de Veracruz cuenta con 77 especies de luciérnagas que se agrupan en 15 géneros. La presencia de dichos insectos son indicadores de una buena salud de los ecosistemas.

De igual forma, el INECOL registra a Oaxaca y Puebla como entidades que cuentan con más especies con 53 y 45, respectivamente.

En el lugar donde vives, ¿es posible ver luciérnagas?