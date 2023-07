¿Sabías que por ley es obligatorio captar el agua de lluvia en Xalapa?

Es importante que la actual administración municipal y las futuras, vean como una necesidad el captar agua de lluvia, que quede plasmado en las políticas públicas y con ello el cuidado del arbolado urbano, afirmó el coordinador de Divulgación del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, Orlik Gómez García.

Y es que el Ayuntamiento de Xalapa planea implementar 50 sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas de colonias de la periferia y además hacer obligatorio la construcción de esta infraestructura en las viviendas nuevas.

Te puede interesar: Crisis de agua en Xalapa: investigadora te explica factores que influyen

Sin embargo, estas acciones tendrían un retraso de al menos 7 años en su implementación, y es que, desde el 2016 el Reglamento de Desarrollo Urbano para el municipio de Xalapa contempla en su artículo 248 que la captación de agua de lluvia “será obligatoria para todas las construcciones nuevas a partir de 2016” y establece que desde ese momento se tendría que promover la implementación de estos sistemas.

“Toda edificación deberá contar con por lo menos una instalación de captación de agua pluvial y tener capacidad de almacenamiento de por lo menos 1m3; en los casos en que la dimensión del predio lo permita, la edificación podrá contar con una instalación mayor para el almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia y los escurrimientos pluviales”, dice la ley vigente.

¿Por qué es necesaria la captación de agua de lluvia?

Local Contaminación y enfermedades rodean al Río Carneros: "Es una bomba de tiempo"

El investigador del Instituto de Ecología Orlik Gómez García dijo que es importante que la actual administración y las futuras, vean como una necesidad el captar agua de lluvia, que quede plasmado en las políticas públicas y con ello el cuidado del arbolado urbano.

Recordó que el Inecol capta agua de lluvia desde hace muchos años “y precisamente la usa en estas épocas de escasez que de por sí el estiaje ocurre, pero este fue un estiaje extremo”.

Recordó que incluso en el nuevo campus que se inauguró en 2014, se instaló una cisterna que sirve para los servicios sanitarios. “Del lado del Jardín Botánico, muchas veces usamos el agua que está acumulada en esa cisterna entonces sí funciona capturar agua de lluvia, y sí sería importantísimo que no solo esta administración actual sino las futuras ya lo vean como una necesidad, como algo que quede plasmado en las políticas públicas y junto con eso el cuidado del arbolado urbano”.

Y es que remarcó que los árboles pueden ser aliados contra las altas temperaturas que se han tenido en la ciudad y gran parte del estado y el país y que se desconoce cuánto van a durar.

Recordó que en el Xalapa de la primera mitad del siglo XX muchas casas contaban con aljibes, cisternas y como había muchos techos de teja bajaban a una cisterna, “no es más que redescubrir o recrear esta tecnología que ya se utilizó y entender su utilidad”.

Expuso que por décadas ha habido una mala o inadecuada gestión de toda la infraestructura captadora de agua, por lo que se debe pensar ya en una política pública adecuada.

Lee más: No bañarse a diario o comprar garrafones, así familias sufren la escasez de agua

“Porque ha sido en su momento tan abundante el agua que si se riega no pasa nada o si nos inundamos un poco no pasa nada, pero estamos cubriendo la ciudad con concreto por todos lados en lugar de utilizar por ejemplo concretos filtrantes y el eterno problema de que las personas tiramos basura en las calles y eso tapa las alcantarillas y cuando se va a los drenajes pluviales forma grandes tapones y no solo eso, tenemos drenajes sanitarios conectados a los drenajes pluviales”.

Lo anterior, lamentó, termina contaminando los cuerpos de agua que no deberían contener aguas residuales domésticas. “No ha habido una gestión del agua adecuada, le ha faltado las mejores prácticas que ya se han conocido en otros contextos”.

¿Qué hace el ayuntamiento sobre la captación de agua pluvial?

Local Urge que familias aprendan a colectar agua de lluvia: activista

La regidora titular de la comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Helen Sarmiento Jaén, explicó que ya estudian la implementación de estos sistemas con tlaloque o tubos de PVC.

“Tuvimos dos capacitaciones, uno con el sistema tlaloque y otro con el sistema de tubos PVC, para ver la viabilidad y factibilidad de cada sistema, obviamente el tlaloque conlleva un poco más de ingeniería por el sistema que implementa, a diferencia del PVC que es material más económico, y que requiere de una inversión de 3 mil 500 pesos aproximadamente teniendo el tinado y con el tlaloque puede ser de hasta 22 mil pesos”.

Explicó que, dado que la tecnología es diferente, han estado estudiando cuál es la que da mejor rendimiento.

Además, recordó que hay sistemas ya de PVC instalado en la Facultad de Arquitectura y en algunos Centros de Gestión Comunitaria como El Moral y El Naranjal con tlaloque.

“Hemos estado estudiándolo, tenemos material y obviamente enfocado en que sea para las personas de escasos recursos. Como lo dijimos sería en prueba piloto, ya tenemos 50 tinacos apartados justo para implementar el sistema, pero hay que hacer el estudio socioeconómico de qué personas realmente lo necesitan”.

Además, dijo que trabajarán con la dirección de Desarrollo Urbano para pedirle a los desarrolladores que incluyan estos sistemas de captación de agua de lluvia o cisternas en la construcción de viviendas nuevas.

Vuelve a leer: ¿Habrá mina en Las Lajas? Familias temen afectaciones ambientales

“En el tema de desarrollo urbano, ya implementarlo, porque sabemos que es una crisis y hay que tener en casas nuevas cisternas y sistemas de captación de agua de lluvia y que sea ya algo reformado en reglamento para que se haga”.

¿Es obligatoria la captación de agua?

El académico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana José Antonio Ochoa recordó que el artículo 248 del reglamento de Desarrollo Urbano de Xalapa dice que la captación de agua de lluvia a partir de 2016 debe ser obligatoria en aquellas casas cuyas dimensiones lo permitan.

Local Lavar ropa en estas colonias de Xalapa, ¡casi un privilegio!

“Primero hay que pensar qué casas y sus dimensiones permitirían captar esta agua y dice que tener un almacén de un metro cúbico que es más o menos el tamaño de un tinaco que son mil litros lo que se podrían tener”.

Además, el reglamento contempla que se debe procurar que el agua de lluvia se ocupe para riego de áreas verdes, patios y jardines. “Sí hay una normativa que marca como obligación tener la captación de agua de lluvia, pero que quede claro que es en aquellas viviendas que sus dimensiones lo permitan; que queda fuera si vivimos en un conjunto departamental o casas muy precarias donde no quepa este tipo de instalaciones no puede ser obligado”.

Refirió que el agua de lluvia es un medio complementario para el uso de agua en las viviendas, aunque no por ello nos podemos olvidar de la ministración del agua que lleva a los hogares por parte de los organismos operadores.

Agregó que en la Conferencia mundial Hábitat III de 2016, durante la Declaración de Quito sobre ciudades y asentamientos humanos sostenible para todos, conocida como la Nueva Agenda Urbana, de la cual México es participante, se estableció que se deben promover inversiones adecuadas para la gestión de aguas pluviales a fin de mejorar la seguridad en caso de desastres relacionadas con el agua para mejorar la salud, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable.

“Es decir no solamente en el ámbito local, en la normativa municipal se habla o se menciona el tema de la captación sino en instrumentos internacionales donde México participante”, agregó.