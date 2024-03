¡Gelatina de pata de res! Don Rodrigo ofrece uno de los platillos más solicitados en Xalapa

Don Rodrigo Ramírez Martínez nació en Acajete, pero vive en Xalapa desde su infancia y por aproximadamente 35 años ha vendido la tradicional gelatina de pata de res y siempre ha realizado esta actividad con un sonrisa y agradable trato a sus clientes.

En una esquina de la avenida Ruiz Cortines, detuvo su carrito en el que transporta frescamente su producto, para platicar amablemente con Diario de Xalapa de su actividad y de la famosa gelatina que dice ahora la gente consume por recomendación de los doctores.

¿Cuáles son los beneficios de la tradicional gelatina de pata de res?

"Tengo aproximadamente 35 años de vender gelatina de pata de res y también gelatinas de sabores. Anteriormente la gente la consumía por el rico sabor, pero hace como cinco o seis años las personas tuvieron la información de que contiene alto grado de colágeno que es muy importante para la salud y ahora la compran para evitar dolores en las articulaciones, por eso es muy recomendable comerla".

¿Qué otros productos ofrece?

Los sabores que actualmente vende, además de la de pata de res, son vainilla, rompope, grosella, piña, fresa, limón y pistacho. El precio en la de sabor es de 7 pesos, mientras que la de pata de res 10 pesos.

Recordó que él inició hace más de 30 años en la colonia Francisco Ferrer Guardia y que sus recorridos iniciaban en la avenida Ruiz Cortines, incluso cuando tenía 16 años que inició por primera vez, caminaba hasta la estación del ferrocarril y la gelatina la llevaba en un recipiente colocado en la cabeza.

Actualmente, su camino es en parte de la Tamborrel, Ferrer Guardia y el centro con el mismo camino de muchos años, pues señala que sus clientes lo esperan para consumir su producto, que él dice con orgullo vende, pues le ha ayudado a sostener a su familia.

Explica que la gelatina de pata de res contiene alto grado de colágeno que es muy importante para la salud | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

"El recorrido que tengo es de muchos años y lo hago con mucho orgullo y felicidad, pues dedicarme a la venta de gelatina me ayudó a sostener a mi esposa, a mis dos hijos, a comprarme mi casa y un terreno. A mis hijos les di estudios y pues la verdad no soy millonario, pero si uno se va administrando consigue uno lo que quiera, por eso esta actividad me gusta muchísimo realizarla".

Los sabores que actualmente vende, además de la de pata de res, son vainilla, rompope, grosella, piña, fresa, limón y pistacho | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Don Rodrigo platicó que ahora le vende a doctores y a muchos profesionistas, además que sus gelatinas las han consumido tres generaciones, "porque antes compraban los abuelos a sus nietos, luego los nietos crecieron y le compraron a sus hijos, ahora los hijos le compran a sus hijos, por eso son tres generaciones las que han probado estas gelatinas. Yo inicié a los 16 años, pero luego me alejé por un tiempo y nuevamente regresé a trabajar el producto".

Además, explicó que un señor de nombre Leobardo, que tenía el negocio y que vendía la gelatina de pata de res, le enseñó a elaborarla y ahora él la produce para salir a venderla.

"Don Leobardo que tenía un negocio con aproximadamente 20 vendedores le pedí trabajo y me aceptó; él inició en la Ferrer Guardia y era uno de los que hacían esta gelatina, pues en Xalapa en muchos lados la realizaban; ahora soy de los pocos que la continúan vendiendo".

Don Rodrigo platicó que ahora le vende a doctores y a muchos profesionistas | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Aceptó que el proceso de la gelatina no es complicado, lo complicado es salir a venderla, sin embargo, acepta que su clientela continúa esperándolo por las calles en la que va ofreciendo el producto.

Explicó que trató de venderla en las tiendas, pero que no se venden en esos lugares, por lo que sale a caminar para ofrecerlas y lo hace con mucho esmero y dedicación para no fallarle a esas personas que la han consumido por muchos años.

"La verdad soy muy feliz realizando esta actividad y pues va cayendo el billete sin esforzarse tanto, porque luego estoy parado y llegan mis clientes hasta cuatro o cinco personas y eso la verdad es muy bueno".

El recorrido que realiza inicia a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y lo hace de martes a domingo. Camina por la colonia Tamborrel, parte de la avenida Mártires 28 de Agosto, así como en la Francisco Ferrer Guardia y algunas secciones del centro.

Actualmente, su camino es en parte de la Tamborrel, Ferrer Guardia y el centro de Xalapa | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Su ruta siempre será la misma, pues muchas personas que saben de ese camino lo esperan para disfrutar sus gelatinas que realiza hace más de 30 años.

Su inició fue de muy pequeño y siempre lo hizo con mucho amor, pues desea que esta tradición en Xalapa no se pierda, además que las personas logren estar saludables a través de su tradicional gelatina de pata de res.

Las personas que deseen consumir su producto y saber el lugar donde se encuentra colocado, pueden llamar al 2283418489 y serán atendidos por don Rodrigo Ramírez Martínez.