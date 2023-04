Desde las 4 AM: Francisco vende café y chocolate para apoyar a su familia

Francisco Juárez Eusebio se levanta a las 4 de la mañana para empezar a preparar su negocio de venta de café, chocolate con pan y tortas; adaptó una bicicleta para llevar tres grandes termos con agua caliente para preparar sus bebidas.

El joven de 21 años dice que le va bien con este negocio de venta de café soluble, tés de manzanilla y limón, bebidas de chocolate y pan que gustan mucho a los clientes que se acercan al verlo pasar en la bicicleta.

¿Cómo es la jornada laboral de Francisco Juárez?

Cada mañana comenta que empieza a trabajar a las 4 de la mañana; lo primero que hace es hervir el agua para colocarla en los grandes termos que acomodó en su bicicleta, después prepara las tortas con jamón o chorizo que gustan a sus clientes y se traslada de la colonia Progreso donde vive a la zona del mercado La Rotonda y las pescaderías que están en la calle Revolución, “porque ahí llegan los trabajadores muy temprano a laborar”.

Francisco Juárez tiene 21 años | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Explica que a partir de esa hora, antes de las 6 de la mañana, llega a la zona donde ya tiene a sus clientes para ofrecer sus bebidas calientes; “a quién no se le antoja que le prepare un café, un chocomilk o un té caliente”.

Comenta que el negocio lo inició su hermano hace ya más de seis años, “pero me lo dejó al ver que le ponía muchas ganas y ahora es mío y puedo ganarme la vida con estas ventas”.

La verdad es que siempre tengo buenas ventas, casi se me acaban las bebidas como a eso de las 11 de la mañana termina todo lo que traigo, “la gente me conoce y sabe que siempre preparo bien todo y les agrada”.

Expresa que para él andar en la bicicleta ofreciendo bebidas casi no lo ve como trabajo, porque disfruta mucho hacerlo, “me gusta esto y entonces no me cuenta hacerlo, es más descanso un domingo cada dos semanas porque las ventas son buenas y no me gusta dejar la actividad que hago”.

Cada una de las garrafas de agua que lleva es de 15 litros, así que vende cerca de 45 litros de bebidas diariamente; cada vaso pequeño lo da en 11 pesos sea café, té o chocolate. El más grande es de medio litro por 16 pesos.

¿Dónde consigue Francisco el pan?

El pan, dice que se lo surte una panadería y también se acaba porque está rico y se lo entregan a la hora que lo pide, así que es negocio para ellos también porque vende una canasta llena de piezas de pan con sus bebidas calientes.

Cuando llega un cliente, Francisco Juárez se apresta a sacar el vaso desechable, le pone un poco de café soluble con un chorrito de agua caliente y lo bate para hacerlo cremoso y con espuma, cuando esté en su punto le pone más agua y queda listo para entregarlo.

Trabaja sin descanso para llevar dinero a su familia. “Y gracias a Dios no me bajaron las ventas con la crisis porque mis clientes siempre son los mismos y ya me conocen, así que todo va muy bien para mí y bueno a veces caen las ventas, pero es poco, así que hay que seguir adelante”, concluyó.