¿Le vas a entrar al maratón Guadalupe-Reyes? Te decimos que fiestas vienen con él [Video]

Fue con las tradicionales mañanitas a la Virgen de Guadalupe, que los conocedores saben que es momento de comenzar con los festejos del ya bien conocido como maratón Guadalupe-Reyes, es decir enfiestarse sin parar desde el Día de la Virgen hasta el Día de Reyes, aunque alguno ya le metieron más días al festejo y se pasan de largo hasta el Día de la Candelaria.

Pero, ¿sabes que se celebra durante esa época del año? No sólo debes enfiestar por enfiestar, si te vas a pasar por lo menos 15 días “roqueando” deberías conocer las celebraciones que se organizan en el mes de diciembre, por lo menos que se sirva de excusas cuando te critiquen por enfiestar prácticamente todos los días que le restan a diciembre y parte de enero.

Lo que sí te podemos confirmar que en este maratón no importa la religión que profeses, lo importante es que cumplas con enfiestar todos los días que manda, es más algo de resistencia para conocer si tienes lo que se necesita para celebrar este maratón.

¿Cuándo surge el maratón Guadalupe-Reyes?

Lo primero que tienes que saber es que dicho maratón inicia en el Día de la Virgen y termina con la rosca de reyes, es decir el 6 de enero, ya con eso en el radar, ahora te platicamos que dicha celebración no se remonta a un pasado ancestral y no tiene nada que ver con la tradición navideña, no viene con el paquete decembrino, como son los regalos o la cena.

Esto fue más que nada porque los mexicanos son fiesteros y luego entre las copas se pierden muchas cosas, entre ellas, el sentido común y las precauciones necesarias para no atentar contra nuestra vida, por lo tanto, autoridades de la ahora conocida como Ciudad de México, aplicaron en la década de los 90, un operativo denominado “Guadalupe-Reyes”.

Como podrás observar, la fiesta se lleva en la sangre y lo que comenzó como un operativo para seguridad de la ciudadanía, terminó como una fiesta anual donde los participantes no deben dejar de enfiestar por lo menos durante 15 días, razón de más para que también dicho operativo también se volviera una tradición.

¿Cuáles son las fiestas que vienen con el maratón Guadalupe-Reyes?

Comenzamos con la lista de los días que tiene algún festejo o celebración, por si en algún momento necesitas una excusa, no creemos que suceda, pero comenzar o seguir enfiestado.

12 de diciembre , Día de la Virgen de Guadalupe

, Día de la Virgen de Guadalupe 16 de diciembre , y hasta el 24, se realizan las posadas

, y hasta el 24, se realizan las posadas 24 de diciembre , la Nochebuena

, la Nochebuena 25 de diciembre , ¡llegó Navidad!

, ¡llegó Navidad! 28 de diciembre , el Día de los Santos Inocentes

, el Día de los Santos Inocentes 31 de diciembre , víspera de Año Nuevo

, víspera de Año Nuevo 1 de enero , ¡Feliz Año Nuevo!

, ¡Feliz Año Nuevo! 6 de enero, Día de los Reyes Magos

Ahora ya lo sabes, estos son los festejos más relevantes en el llamado maratón Guadalupe-Reyes, pero antes de terminar, es necesario pedirte que seas responsable, todo en exceso termina mal y lejos de contar historias tristes, la intención de las fiestas es pasar un rato agradable, no terminar todos en alguna sala de emergencias.