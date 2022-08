"¿Me dijo manipuladora?": En plena boda sacerdote lanza sermón machista y se hace viral

Lo que debería ser uno de los días más felices de la vida, en cuestión de minutos se convirtió en una pesadillas gracias al sacerdote de una iglesia que por su mal genio le arruinó la boda a una pareja, además, cuenta la usuaria de TikTok que todavía les pidieron una “aportación” de 5 mil 500 pesos.

Nuevo León fue el lugar donde una feliz pareja estaba a punto de contraer nupcias y comenzar una vida junto en pareja, pero todos se puso feo cuando antes de entrar a la iglesia el clérigo llegó de mala gana y encima durante la ceremonia no dejo de emitir comentarios negativos, ya con el amargo festejo, Madi Molina, decidió contar su historia en TikTok, la cual se hizo viral.

Todo comenzó con el pie izquierdo cuando la pareja e invitados llegaron a la iglesia y el recinto estaba cerrada, razón por la cual el novio fue a buscar a los encargados para que les abriera, mientras eso ocurría, el sacerdote encargado de la celebración apareció y a regañadientes metió a todos sin respetar la tradición, primero entre el novio y después la novia, pero en esa ocasión parece que todo se iba a descontrolar desde el principio.

En la actualidad la mejor manera de quejarse, en caso de hacerte viral, y se haga pública dicha queja es por medio de las redes sociales, herramienta que utilizo Madi Molina para narrar el horro que vivió en su boda.

Cuando ya estaban en el altar juntos, la pareja pensó que ya todo había pasado pero ¡no fue así! Durante la ceremonia el clérigo se puso a emitir comentarios que no le cayeron nada bien a los asistentes, por ejemplo, les preguntó que significaba matar para ellos, pregunta que durante una ceremonia de este tipo salía sobrando.

Además, el sacerdote se dejó ir al grado que dijo los hombres tenían un cerebro pequeño, recordemos que el sacerdote es hombre, y que las mujeres se aprovechaban de ellos para manipularlos.

Mientras la esposa quería escuchar un mensaje positivo durante su boda, sólo recibió reclamos, cosa que la hizo enojar ya que no se los esperaba, muchos dirán ¿Por qué no le puso un alto? A lo que ella respondió que no hizo nada porque no quería armar un escándalo en la iglesia.

La historia en la cuenta de TikTok de Madi ya suma 42 millones de reproducciones y la mayoría de los comentarios son negativos y en contra de lo que hizo el clérigo, además, otros usuarios compartieron historias similares a la Madi.