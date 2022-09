¿Eres de los que meten los huevos al refri, pero no sabes por qué? Aquí las razones

El huevo es uno de los alimentos esenciales en la dieta de las personas por su alto contenido de porteínas y otras vitaminas que son benéficas para el cuerpo, además México es uno de los productores más importantes a nivel mundial; pero ¿es necesarios meter los huevos a refrigerador?

México es de los países donde los huevos se colocan a temperatura ambiente, al comprar y llegar a casa muchas personas los dejan fuera del refrigerador en las llamadas hueveras, estantes o en la alacena, pero de acuerdo a Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los huevos deben ser refrigerados.

Lo primero que debes saber es que al llegar del supermercado a tu casa no es recomendable meter los huevos inmediatamente al refrigerador ya que un cambio de temperatura genere que el huevo sude y por los poros del cascarón entren bacterias que gracias a un ambiente frío puedan proliferar.

Pero de acuerdo al CDC, los huevos que vienen de tiendas u otros proveedores son los que pueden refrigerarse ya que las empresas se encargan de limpiarlos y eso ayuda a evitar enfermedades como la salmonella (en un momento te lo explicamos), así que si eres de los que guarda sus huevos en el refrigerador haces bien.

De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades, es una bacteria que causa alrededor de 1.35 millones de infecciones al año en Estados Unidos; lo síntomas son diarrea, fiebre y calambres estomacales los llamados (retortijones).

¿Debo dejar de comer huevo?





No, lo único que tienes que hacer es tomar ciertas precauciones antes de comprarlo o en caso de ya tenerlo en casa revisar lo siguiente, desecha los huevos rotos o sucios, considera productos pasteurizados, no los comas crudos, en cuanto los cocines cómelos no dejes pasar mucho tiempo antes ingerirlos.

La pasteurización es un método de choque de temperaturas que se utilizar para eliminar cualquier microorganismo que pueda afectar nuestra salud, práctica común en los lácteos y conservas, por ejemplo, el alimento se somete a una temporada elevadas por corto tiempo y pocos minutos después se enfría.

¿Cómo se contaminan los huevos de salmonella?





Cuando las aves ponen los huevos o cuando están en contacto con excrementos de las aves (pollos y otras aves de corral, las más comunes), después de que los ponen; otros de los alimentos que pueden contaminar son la carnes cruda de res, aves y maríscos, productos lácteos no pasteurizados (leche) y las frutas y verduras que no se lavan bien antes de consumirlas.