Coronan a rey, reina y reine de la marcha LGBTQ+ a realizarse este domingo

Boca del Río, Ver.- Noah Prieto, Isaí y Tosca Queer fueron coronados como reina, rey y reine de la marcha LGBTQ+ que habrá de celebrarse este domingo como parte de la semana cultural por el mes del orgullo gay.

Con una gran fiesta llevada a cabo en la explanada del zócalo de Boca del Río, la comunidad celebró la coronación de sus representantes quienes encabezarán la marcha que busca promover sus derechos, alzar la voz contra la discriminación y empoderar a sus integrantes.

Además de la reina y el rey, este año se incorporó la figura de la reine para para visibilizar al género no binario y se coronó a Erick Vera Vázquez, conocido dentro del medio artístico como ”Tosca Queer”.

Dijo sentirse halagado por este nombramiento y espera que se continúe dando visibilidad a este sector de la sociedad.

En el caso del rey, la corona se la llevó Felipe Isaí, un joven que fue víctima de agresión y acoso por parte de elementos de la Policía.

En ese sentido, dijo sentirse agradecido por haber sido elegido y con el compromiso de alzar la voz por los derechos de la comunidad y luchar contra la homofobia, transfobia y los crímenes de odio.

“Para mí esto representa el respeto a nosotros, a nosotros nos han olvidado, no nos quieren hacer valer nuestros derechos, hay muchos conflictos, a mí me golpearon los policías, casi me matan, puedo decir que ya viví esa experiencia y quiero alzar la voz por los que ya no están, por el compañero Roberto que fue víctima de crimen de odio aquí en Veracruz”, expresó.

Este domingo se llevará a cabo la marcha bajo la consigna “siempre defenderemos ser quienes somos” que partirá del bulevar Manuel Ávila Camacho y Ruiz Cortines a las 17:00 horas.