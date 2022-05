'Se le olvidó su hija': Critican a Fabián Pasos por revictimizar a Debanhi Escobar

Fuertes críticas le llovieron al youtuber Fabián Pasos, de Mafian TV, por el caso de Debanhi Escobar, ya que usuarios de redes sociales lo acusaron de hacer periodismo misógino, al revictimizar a la joven y acusar a su padre, Mario Escobar, de irresponsable.

Y es que, el también exreportero de Tv Azteca, había estado informando sobre el tema de la joven de 18 años para su canal de YouTube, incluso fue uno de los primeros en acudir al motel Nueva Castilla el día que encontraron el cuerpo de Debanhi en una cisterna, además de que, desde antes de que se hicieran los trabajos de identificación, él estuvo dando detalles del operativo que se llevó a cabo en el lugar.

De hecho, fue él quien transmitió en vivo unas palabras que el papá de la joven dio cuando le avisaron que habían encontrado un cuerpo en el sitio y un reclamo que le hizo a los elementos de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León.

No obstante, a pesar de que el youtuber había estado realizando las transmisiones con total respeto hacia la familia Escobar Bazaldúa, recientemente dio a conocer que “le retiraba el apoyo a la familia”.

“¿Qué pudo haber sucedido para que el padre de Debanhi se fuera transformando en lo que tanto criticaba? Y hoy por hoy apoyar las mentiras de una Fiscalía como si esto se tratase de la verdad absoluta, cuando él mismo aseguró que había perdido la fe en las instituciones de su estado, mismas que él aseguró que lo habían engañado”, dijo.

Asimismo, a la par lanzó una serie de comentarios que muchos calificaron como misóginos y de revictimización para la joven y su familia, durante su más reciente video titulado “Retiro toda la ayuda en el caso de Debanhi Escobar”, esto debido a que no solo criticó que Debanhi Escobar estuviera en una fiesta a altas horas de la noche, también culpó a su papá de abandonarla durante esa noche.

“¿Qué chingados estaba haciendo una escuincla de 18 años a las 4 de las putas mañanas con gente que ni conocía? (…) y sí, a usted señor Mario Escobar se le olvido su hija a las 5 de la mañana a sus 18 años a mí no, pues yo si hubiera contestado ese teléfono y hubiera estado ahí para que nada le hubiese sucedido a mi hija”, arremetió el Pasos contra el papá de Debanhi Susana.

El MafianTV me mando cerrar un TikTok donde hablamos de su actuar en el caso de Debahni Escobar.



Mi lengua es azul porque me comí una cachetada. Hasta que me devuelvan mi video borro esto. pic.twitter.com/UYQgZ3HITE — Phabs⁵🍀 Jung Bobby Stan (@soyPhabs) May 12, 2022

Lo anterior ocurrió, luego de que el papá de Debahni pidiera no creerle más a youtubers que solo buscaban lucrar con la muerte de su hija. Como era de esperarse, los usuarios de redes sociales rápidamente reaccionaron con respuestas en contra de Fabián Pasos, calificando su trabajo como “periodismo misógino”.

“Así el periodismo misógino”, “El youtuber súper ardido porque los papás de la víctima abrieron un canal para hablar del caso, el señor creía que era el único con derecho de monetizar un feminicidio”, “Otro machito más disfrazado de aliado”, “Se quiere creer periodista y es un vulgar cerdo oportunista” y “Seguro ya no le quisieron dar exclusivas y se pone a hablar mal de una mujer que ya no puede defenderse, salió su verdadero yo”, fueron algunos de los comentarios.





