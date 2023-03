¡Sabor jarocho! Taquería tiene más de 50 años en el gusto de la gente

Veracruz, Ver.- Con un legado de más de 50 años, Súper Tacos León de la esquina Madero y Emparan se han posicionado como el negocio de tacos ambulante más popular del primer cuadro de la ciudad de Veracruz.

Su propietario, José Germán León Teobal expresa que la venta de alimentos en la calle lo inició su mamá, una madre soltera que gracias a esta actividad sacó adelante a cinco hijos. Asegura que el éxito para todo negocio es la disciplina, la constancia y saber adaptarse a los tiempos.

¿Quién fundó Súper Tacos León?

En entrevista para Diario de Xalapa relata que su madre fue una de las primeras vendedoras de alimentos que se estableció por más de 10 años en la zona del Malecón de Veracruz, donde ahora está la Plaza de las Artesanías.

“En esa zona del Malecón solo había dos puestecitos de tacos uno de esos era de mi mamá Tacos Reynita, ahí demoró como 10 años, realmente le iba muy bien, pero luego por problemas con el Ayuntamiento la pasaron a la esquina de Zaragoza y Serdán y ahí estuvo como 30 años, llegó a ser un puesto muy popular vendía taquitos de pastor, tripa, chorizo, bistec, muy buenos, hasta que por la edad se fue cansando”, expresa.

Gracias a la venta de su madre, él y sus hermanos tuvieron la oportunidad de estudiar, en su caso se formó como biólogo marino. “Mi mamá nos dio las mismas oportunidades a todos, el que aprovechó estudió; tengo una hermana que es ingeniera química, otros hermanos están en el exterior y en mi caso yo soy biólogo marino; trabajé fuera en la zona de Ciudad del Carmen, pero desafortunadamente tuve un accidente y ya no quise seguir, me regresé a Veracruz y puse mi negocio de taquitos, con la receta de mi madre”, afirma.

Asegura que aunque su profesión le dejó muchas satisfacciones, ahora como vendedor de taquitos desde hace seis años está contento, gozando de su propio espacio, siendo dueño de su propio negocio y con tiempo para disfrutar con la familia.

Menciona que de este negocio de taquitos de barbacoa y pibil ha podido sacar adelante a sus hijos, una de ellas está por recibirse de la carrera de Medicina.

“Me siento en mi propio espacio, con mis propios tiempos, dejo encargado y voy a la graduación de mi hija, a pasar tiempo con la familia, siempre he dicho que no importa si venden chicles porque si eres disciplinado, tiene éxito, aquí tenemos cautivos a nuestra clientela; de verdad me doy por bien servido”, destaca.

El negocio se ubica en la calle de Madero y Emparan con horario de 8:00 de la mañana a las 16:00 horas, donde se puede degustar de unos ricos taquitos de pibil y barbacoa al muy estilo jarocho, cuentan con otra sucursal en la calle de Lerdo frente a una reconocida universidad.